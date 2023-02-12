مؤتمر دعم القدس..الرئيس السيسي يحذر من العواقب الوخيمة المؤثرة سلبًا على أفق المفاوضات|فيديو

أكد الرئيس السيسي على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالصاً للمسلمين.

وأعاد التحذير خلال إلقاء كلمته في مؤتمر دعم القدس بجامعة الدول العربية؛ من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بهذه الممارسات والذي قد تؤثر سلبًا على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأضاف: لقد بادرت مصر بمد أيادي السلام لإسرائيل منذ أكثر من أربعة عقود وهذا السلام قائم على أساس العدل والعمل في التوصل لتسوية شاملة وعادلة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروع بما في ذلك إقامة حدوده المستقلة على حدود يونيو عام 1967.