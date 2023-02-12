تأجيل محاكمة المتهمين بخطف شخص وهتك عرضه بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، ووكيل النيابة عبد الله مصطفى شاهين، وأمانة سر محمد على الحضرى، بتأجيل محاكمة 6 متهمين بخطف شخص والتعدي عليه وهتك عرضه فى قها، لجلسة يوم 13 مارس المقبل .



وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 2623 لسنة 2022 جنح قها والقيدة برقم 2955 كلى شمال بنها، أن المتهمين في يوم 14/ 8 / 2022 ، قام كل من: سامح م م، مصطفى ع ا، احمد س م ، أحمد س م ، حسين ع، وحيد ذ ك ، خطفوا بالإكراه المجنى عليه " على على عبد المجيد" بأمر استدرجه المتهم الأول إلى مكان الواقعة وما أظفروا به حتى تعدوا عليه بالضرب واقتادوه عنوة إلى داخل سيارة ملك المتهم الخامس مصطحبه إلى محل إقامة المتهم الأول، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من حجزه عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة بأن هذا وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ألا أنهم بذات الزمان والمكان سالفة البيان بأن هتكوا عرض المجنى عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد بأن حسروا عنه ملابسه واستطالة أيديهم أماكن عفته بالنحو المبين بالتحقيقات.