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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يشيد بخدمات المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية

سلامة داود
سلامة داود

ترأس الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وسعيد محمد علي عبد الرحيم أمين عام الجامعة، الاجتماع الشهري لمجلس إدارة المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز.

وخلال الاجتماع أشاد رئيس الجامعة بجهود المركز  العلمية ومطبوعاته خلال مشاركته في جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 54، التي لاقت إقبالًا كبيرًا من المترددين على جناح الأزهر الشريف حيث كانت توزع بالمجان.

كما أشاد رئيس جامعة الأزهر بجهود المركز محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في خدمة قطاع عريض من المرضى غير القادرين بأسعار مخفضة، كجزء من رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نحو خدمة المجتمع، وتخفيف المعاناة عن المواطنين.

وخلال الاجتماع بحضور أعضاء مجلس إدارة المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر تم استعراض تقرير حول جهود  ونشاط وحدة الإخصاب الطبي المساعد بالمركز على مدار أربعة شهور، وثمن رئيس الجامعة ما تضمنه التقرير من خدمات طبية متميزة للمرضى، مشيدًا بنسب  النجاح الكبيرة التي تحققت.

وناقش المجلس التقرير المقدم حول أنشطة المركز السكانية والمجتمعية على مدار خمسة شهور من يوليو وحتى ديسمبر 2022م، مثمنًا تلك الجهود التي تعكس النشاط الكبير للمركز خلال تلك الفترة، وصدق المجلس على قيام المركز بتنفيذ مشروع النمو السكاني وتنظيم الأسرة الذي يقام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان بالقاهرة، ووافق المجلس على انتداب الدكتور محمد شحاتة عبد العال، أستاذ أمراض النساء والتوليد بالمركز؛ للعمل مديرًا لوحدة الإخصاب المساعد بالمركز لمدة ثلاث سنوات.

واختتم المجلس اجتماعه بالتوصية على توسع المركز في تقديم خدماته الطبية المتميزة؛ تحقيقًا وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

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