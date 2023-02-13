أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الأهلي المرشح الأول لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ميدو: الأهلي المرشح الأول لحصد دوري أبطال أفريقيا

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي ممكن يكون المرشح الأول لحصد دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعد الأداء القوي اللي قدمه في كأس العالم للأندية"

وأضاف: "ريال مدريد ليفل الوحش، واللي الأهلي قابله من مشاكل ضد ريال مدريد مش هيواجهه في أفريقيا والدوري"

واختتم: "الأهلي عنده لاعيبة كويسة، وده ظاهر للناس كلها، في أداء الفريق بكأس العالم للأندية، الأهلي فرقة مُشرفة"