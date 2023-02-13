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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: الأهلي المرشح الأول لحصد دوري أبطال أفريقيا

ميدو
ميدو

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الأهلي المرشح الأول لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ميدو: الأهلي المرشح الأول لحصد دوري أبطال أفريقيا

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي ممكن يكون المرشح الأول لحصد دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعد الأداء القوي اللي قدمه في كأس العالم للأندية" 

وأضاف: "ريال مدريد ليفل الوحش، واللي الأهلي قابله من مشاكل ضد ريال مدريد مش هيواجهه في أفريقيا والدوري" 

واختتم: "الأهلي عنده لاعيبة كويسة، وده ظاهر للناس كلها، في أداء الفريق بكأس العالم للأندية، الأهلي فرقة مُشرفة"

الإعلامي أحمد حسام ميدو ميدو ريال مدريد

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