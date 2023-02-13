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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع ولتسريع وتيرة العمل لنهو المرحلة بالكامل في مدتها المحددة وذلك في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية للإرتقاء بالمظهر الحضاري والعمل على سيولة الحركة المرورية لإحداث نقلة نوعية بمختلف مُدن وأحياء المحافظة، لإظهار الطابع المميز لكل مدينة، مؤكداً على حرص المحافظة على إحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة القليوبية، مشيراً إلى أهمية مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة المُدن والأحياء.

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وتفقدَّ "الهجان" أعمال التطوير بالمرحلة ومن بينها الحدائق (حديقة النافورة، وحديقة النصب التذكاري، وحديقة مديرية الطرق ، وحديقة الكمين)، حيث تم الإنتهاء من توصيلات المياه لجميع الحدائق ولمبنى الكمين الجديد، بالإضافة إلى الإنتهاء من تركيب السور الحديدي الكريتال على حديقة النصب التذكاري، كما تم توريد عدد ( ٤٠ ) عمود إنارة حديث لحديقة النصب التذكاري مع توريد (٩٠) كشاف أعلى سور الحديقة، كما تم الإنتهاء من صب الخرسانة لحديقة النافورة بنسبة تنفيذ٤٠٪، وتم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لمبنى الكمين الجديد بالكامل وجاري عمل التشطيبات النهائية، ووجه "المحافظ" بتكثيف العماله لتسريع منظومة العمل في تطوير جميع الحدائق بالتوازي للإنتهاء منها في أقرب وقت، مع مراعاة جودة الأعمال لعدم حدوث أي مشكلات قد تحدث بعد التطوير.
وفي السياق ذاته تفقدَّ "المحافظ" الأعمال الجارية على كوبري المصنع الحربي، وقد تم الإنتهاء من تسليم طبقة الأساس من نزلة كوبري المصنع الحربي حتي الطريق الزراعي بطول ٤٠٠ متر، كما تم الإنتهاء من معالجة جميع الفواصل والشروخ الموجودة على جسم الكوبري حسب تقرير كلية الهندسة، وجاري إستكمال أعمال تكسير المنطقة المُقابلة من بعد  شركة الكهرباء حتى مدخل الكوبري ورفع مخلفات الأسفلت وتوريد طبقة الأساس للتمهيد لأعمال الرصف النهائية.


ووجه "محافظ القليوبية" بتسريع وتيرة العمل على مدار الساعة لنهو المنطقة وإستكمال باقي أعمال المرحلة، مع مراعاة المواصفات الفنية والرسومات الهندسية للتطوير تجنباً لحدوث أخطاء مُستقبلاً، مؤكداً على إستمرار متابعته الشخصية لتنفيذ خطة المحافظة بشأن رفع كفاءة الشوارع والميادين وكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم .

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