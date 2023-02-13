«إعلام الأزهر» تضع اللمسات النهائية لانطلاق المؤتمر الدولي الخامس

عقد الدكتور رضا أمين، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، اجتماعا مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ لبحث استعدادات الكلية لعقد المؤتمر الدولي الخامس في الفترة من 2-3 من شهر مايو المقبل بعنوان: "الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات". والذي يأتي برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.



ناقش الاجتماع ضوابط عمل اللجنة العلمية للمؤتمر فيما يخص تلقي ملخصات الأبحاث, والتواصل مع الخبراء المشاركين في فعاليات المؤتمر في مصر والوطن العربي, والوقوف على عمل باقي لجان المؤتمر وتحديد اختصاصاتها وآليات عملها.

وصرح الدكتور رضا أمين عميد الكلية ورئيس المؤتمر, أن اختيار موضوع المؤتمر هذا العام ينطلق من أهمية إعلام الأزمات بكل وسائله الجديدة ومشاركة إعلام المواطن كجزء أصيل منه, مما يحتم علينا كمؤسسات إعلامية أكاديمية وخبراء المشاركة باستراتيجية تتضمن رؤية إعلامية للتعامل مع شتى الأزمات، مضيفًا أن إدارة الأزمات إعلاميًا أصبحت تخصصًا علميًا له قواعده ونظرياته وآلياته واستراتيجياته، التي تهتم بها المؤسسات التعليمية الأكاديمية والبحثية والمؤسسات الإعلامية والدبلوماسية، إضافة إلى أنه يحظى باهتمام القيادات فى أغلب دول العالم.

بدوره أوضح الدكتور عبد الراضي حمدي وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر, أن هدف المؤتمر ينطلق من إدراك أهمية وخطورة الإعلام الرقمي وانتشاره, خاصة مع تعاقب الأزمات المحلية والعالمية, والتي كان أبرزها جائحة وباء كورونا وكيفية التعامل معها من قبل وسائل الإعلامي الرقمية".

وفي السياق ذاته أشار الدكتور أحمد العيسوي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر إلى أن المؤتمر سيسهم في التوصل إلى عدة توصيات علمية وعملية من باحثين وخبراء؛ لتقييم وضع وسائل الإعلام الرقمي في تغطيتها للأزمات في مراحلها المختلفة تشكل رؤية للقادة والسياسيين في التعامل مع الأزمات إعلاميًا.



ويتضمن المؤتمر المزمع عقده خمسة محاور رئيسة تناقش دور الإعلام الدولي في الأزمات:(الدولية، والاقتصادية، والبيئية والتغيرات المناخية، والصحية، وصناعة الأزمة).