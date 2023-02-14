بعد إطلاق النار في الحرم الجامعي بميشيجان.. بيان عاجل من الشرطة الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة ميشيجان.

وأضافت الشرطة الأمريكية في بيان لها، أن المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة ميشيجان قتل نفسه والتهديد الأمني في الولاية انتهي.

وكان قد قُتل شخص واحد على الأقل بالرصاص وأصيب عدد آخرين بعد أن فتح مسلح النار في جامعة ولاية ميشيجان ليلة الاثنين.

وقالت الشرطة إن المشتبه به ، الذي يعتقد أنه يركض في الحرم الجامعي سيرا على الأقدام 'بسلاح ناري' ، لا يزال طليقا.

ومن المفهوم أن المسلح فتح النار في موقعين على الأقل، ومن غير الواضح مكان حدوث الوفاة ، التي نشرتها Local 4 News.