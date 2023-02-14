عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إطلاق النار في الحرم الجامعي بميشيجان.. بيان عاجل من الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة ميشيجان.

وأضافت الشرطة الأمريكية في بيان لها، أن المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة ميشيجان قتل نفسه والتهديد الأمني في الولاية انتهي.

وكان قد قُتل شخص واحد على الأقل بالرصاص وأصيب عدد آخرين بعد أن فتح مسلح النار في جامعة ولاية ميشيجان ليلة الاثنين.

وقالت الشرطة إن المشتبه به ، الذي يعتقد أنه يركض في الحرم الجامعي سيرا على الأقدام 'بسلاح ناري' ، لا يزال طليقا.

ومن المفهوم أن المسلح فتح النار في موقعين على الأقل، ومن غير الواضح مكان حدوث الوفاة ، التي نشرتها Local 4 News.

الصين وأمريكا وحرب البالونات.. اتهامات كبيرة لبكين بالوقوف خلف إرسال الأجسام الثلاثة الغريبة في سماء الولايات المتحدة وكندا.. وتصعيد جديد بعد إسقاط بالون التجسس

هل هاجمت الولايات المتحدة الصين بـ بالونات؟

الشرطة الأمريكية ميشيجان جامعة ميشيجان الحرم الجامعى الولايات المتحدة ولاية ميشيجان إطلاق النار بجامعة ميشيجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء.. فيديو

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

بينها القاهرة.. الأرصاد: عودة الأمطار الغزيرة على عدة محافظات غدا| الطقس

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم

رسالة كولر لـ محمد شريف.. ومفاجأة بشأن رامي ربيعة

موضوعات متعلقة

الصين تحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات الأمريكية ضد سوريا فورا

رد غريب.. الولايات المتحدة تكشف حقيقة ظهور كائنات فضائية في مجالها الجوي

ترشيحاتنا

حالات فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء من الشركة.. تعرف عليها

نشرة اخبار العالم| إطلاق نار وحادث دهس في الولايات المتحدة .. إسرائيل تقتل عضوا بحماس .. سوريا تفتح معبرين لإنفاذ المساعدات من تركيا

شوبير يكشف عن صفقة المهاجم الجديد للنادي الأهلي

انقطاع التيار الكهربائي عن نصف أراضي كوبا

دعاء يوم 23 رجب.. 14 كلمة تبدل أحزانك بفرح تدمع له عيناك

70 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الفلانتين.. هدية مفاجئة من سامسونج لـ100 مليون مستخدم

اخلعيه.. محامية تحرض الزوجات على أزواجهن في عيد الحب

الأغرب.. أطباء يولدون طفلة باستخدام الواتساب في الهند

تراجعت 5 جنيهات.. الفراخ بـ 45 للكيلو في هذا الموعد

فيديو

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ