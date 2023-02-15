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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة فى اسعار إكليبس كروس بمصر

ميتسوبيشى إكليبس
ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية ميتسوبيشى ، عن طرح الموديل الجديد 2023 ، للسيارة إكليبس كروس داخل السوق المصرى للسيارات بزيادة سعرية عن الموديل السابق 2022 .

ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

وتعتبر السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023 من ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، والتى تاتى باربع فئات سعرية داخل السوق المحلى المصرى .

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وتزود السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023 ، بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

وتاتى السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023، بمصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، سبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، مرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء، وجنوط 18 بوصة .

ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

و طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، قضبان سقف باللون الأسود، ومصابيح ضباب أمامية LED، وكاميرا خلفية، للفئة الثانية ، بالاضافة الى حساسات للركن، وبدلات لتغير السرعات من خلال عجلة القيادة، وفتحة سقف بانوراما كهربائية للفئة الثالثة .

ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

وتضم السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023 ، عدد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HAC- التحكم في الجر، خاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات .

 

بالاضافة الى 7 وسائد هوائية، ونظام لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، و رادار أمامي، ونظام أوتوماتيك للتحكم في الإضاءة العالية AHB، وحساسات مطر للفئات الاعلى .

ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

اما عن سعر السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023 : 

- الفئة الاولى بسعر 770 الف جنيه .

- الفئة الثانية بسعر 840 الف جنيه .

- الفئة الثالثة بسعر 880 الف جنيه .

- الفئة الرابعة بسعر 920 الف جنيه .

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