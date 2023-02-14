سر الارتفاع الكبير في أسعار الفراخ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف التفاصيل

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن سبب عدم تراجع الاسعار هو اضطرابات السوق العالمية في أسعار الاعلاف والتي تمثل نحو 75% من مكون الانتاج في النهاية بالاضافة لعدم تدفق الافراجات بشكل مستمر بنفس الكميات .

وقال الزيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون”: قطاع الدواجن قطاع حي لا يحتمل أنصاف الحلول أو الحلول الجزئية. خاصة ان القطاع بكل مكوناته سواء تسمين أو بياض أو أمهات يعتمد على العلف كمكون رئيسي في استمراره بنسبة تصل إلى 75 بالمئة".

وأوضح أن الاسعار العالمية عاودت الارتفاعات مجدداً قائلاً : وصول أسعار الذرة والصويا لأسعار قياسية شيء صعب جدا.

وتابع :" مربو الدواجن تحملوا أعباء كثيرة، والأعلاف ألقت بظلالها على صغار المربين وقطاع التسمين، حيث عزف عدد منهم عن الاستمرار في الإنتاج وامتدت المشكلة لقطاع الأمهات والدجاج البياض و كثير من المربين خرجوا من العملية الإنتاجية.قائلاً :الإفراجات شجعت الناس على الدخول في صناعة الدواجن، ولكن قلتها بعد ذلك خفضت الإنتاج.

وأوضح أن توازن الأسعار يأتي من زيادة العرض والإنتاج، وهذا لن يتحقق إلا بمزيد من الاتاحة للاعلاف قائلاً : توازن الأسعار مش هييجي إلا من إتاحة الخامات والأعلاف وتوافرها.