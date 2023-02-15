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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم إجراءات استثنائية.. نيوزيلندا تعلن سقوط قتلى بسبب إعصار جابرييل العنيف

اعصار نيوزيلندا
اعصار نيوزيلندا

أعلنت السلطات النيوزيلندية، اليوم الأربعاء، أن الإعصار العنيف "جابرييل" الذي اجتاح البلاد هذا الأسبوع خلف ثلاثة قتلى على الأقل، محذرة من أن الخطر لم يتبدد نهائيا بعد.

وكانت السلطات قد علنت أمس الثلاثاء حالة الطوارئ في عموم البلاد، للمرة الثالثة في تاريخها، لمدة أسبوع، مشيرة إلى أن "الدمار واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد".

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال وزير إدارة الحالات الطارئة، كيران ماكانولتي، إنه تم انتشال ثلاث جثث بعد مرور "جابرييل"، إحداها تم العثور عليها في غرب أوكلاند في نفس المكان الذي فُقد فيه أثر رجل إطفاء خلال الإعصار.

وأضاف أن الجثتين الأخريين عثر عليهما في منطقة خليج هوك في جزيرة الشمال التي تضررت بشدة من جراء الإعصار والتي يقطنها ثلاثة أرباع سكان البلاد.

ولم يتم التعرف على هويات القتلى الثلاثة حتى الآن، لكن الوزير رجح أن يكون أحدهم هو عنصر الإطفاء المفقود.

وتم الإبلاغ في بادئ الأمر عن فقدان عنصري إطفاء إثر انهيار منزل في غرب أوكلاند، لكن سرعان ما تم العثور على أحدهما وقد نقل إلى المستشفى.

أما رفيقه فاستؤنف البحث عنه الثلاثاء بعدما حالت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية والانزلاقات الأرضية دون متابعة البحث عنه في نفس اليوم.

وقدم ماكانولتي "أحر التعازي للعائلة والمجتمع وجميع المتطوعين وخدمات الطوارئ".

وقال الوزير أيضا "للأسف، فقدنا شخصين آخرين، كلاهما في منطقة خليج هوك".

وحرم الإعصار أكثر من 100 ألف شخص من الكهرباء وتسبّب بفيضانات وانهيارات أرضية.

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نيوزيلندا تعلن حالة الطوارئ للمرة الثالثة بسبب إعصار جابرييل

وتسبب الإعصار بهبوب رياح عاتية بلغت سرعتها 140 كلم/ساعة، كما أدّى لهطول كميات كبيرة من الأمطار وصلت إلى 20 سم خلال 24 ساعة، في حين بلغ ارتفاع موج البحر 11 متراً.

وقال وزير إدارة الحالات الطارئة، إنّ الإعصار شرّد حوالي 10500 شخص وحرم أكثر من 140 ألف شخص آخر من الكهرباء، مشيراً إلى أنّ التيار يعود تدريجياً إلى المساكن المحرومة منه.

وإذ أكّد ماكانولتي أنّ الإعصار تسبّب «بكارثة كبيرة»، حذّر من أنّ «الطريق طويل» والأمر سيستغرق «أسابيع عديدة» حتى تتعافى المناطق المتضرّرة.

 

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