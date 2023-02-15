مسابقة تطوير الهوية الثقافية والبصرية لمحافظة السويس

تعلن جامعة السويس عن إطلاق مسابقة (مشروع الهوية البصرية لمحافظة السويس) وتحدي للمبدعين في مجال الفنون التشكيلية، ويهدف المشروع الى وضع هوية بصرية لكافة محافظات مصر على الخريطة العالمية.

نظرا لما تمثله مدينة السويس من أهمية إستراتيجية لموقعها الجغرافي كبوابة مصر الشرقية وتميز تاريخها بزخم الأحداث المتنوعة من أحداث تاريخية بطولة وطنية منذ فجر التاريخ.



وتقوم هذه المسابقة على :



1- الابتكار والإبداع والتفرد والبعد عن النمطية .

2- يعبر عن مؤثرات ثقافة المكان فى الشخصية القومية والاجتماعية .

3- أن يكون مستمدا من التاريخ الحضاري برؤية معاصرة.

4- مراعاة تحقق فلسفة الجمال للمكان والزمان .

5- مراعة ثقافة جماليات العمارة لمحافظة السويس بخصوص الأعمال التي سوف تنفذ.



تضم المسابقة المجالات الآتية:-



1- تصميم شعار " لوجو " يعبر عن الهوية البصرية لمحافظة السويس مستخدما كلمة " السويس " بشكل فني مبتكر ودمجها مع رموز تعبر عن الهوية البصرية للمحافظة مستخدما الألوان المعبرة .

مع مراعاة التالي :-

- في مساحة لاتقل عن 50 سم × 35 سم

- يقدم نسخة أبيض واسود و أخرى الوان

- على ألا تزيد الألوان عن 3 الوان معبرة عن الهوية البصرية للمحافظة .



2- مجال التصميم والتصوير ( لوحات جدارية ) عن معالم المحافظة والأحداث التاريخية والأماكن الأثرية والحرف التراثية والشعبية و الشخصيات التاريخية الهامة والمناطق الصناعية والمباني ذات القيمة التراثية والمعمارية والطابع العام المميزللمحافظة مستخدما الألوان المناسبة .

مع مراعاة التالي :-

- العمل في مساحة لاتقل عن 60 سم ×80 سم

- مع كتابة برزنتيشن عن المشروع وطرق تنفيذه والمطلوب من الخامات والادوات وغيرها .

- تحديد المكان المقترح وتقديم تصورلتنفيذ الجدارية مصمم جرافيك مطبوع الوان مرفق مع البريزنتيشن



3- مجال النحت تصميم وتنفيذ نموذج لتماثيل ميدانية مستلهمة من تاريخ السويس العريق مع مراعاة تطبيق الشروط الجمالية والعملية الخاصة بالهوية البصرية

مع مراعاة التالي :

- الا يقل حجم ارتفاع نموذج التمثال عن 30سم باي خامة نحتية .

- تقديم برزنتيشن عن المشروع ومتطلبات تنفيذه من خامات وادوات

- تقديم تصور جرافيك عن مكان تنفيذه باحدى ميادين السويس



4- تنفيذ أعمال في مجال التصوير الفوتوغرافي لاختيار أفضل اللقطات الفنية التي توثق وتبرز وتظهر أهم معالم المحافظة وتعبرعن أهم سمات الهوية البصرية لمحافظة السويس .

مع مراعاة التالي :-

1- أن تعبر الصورة عن المباني المميزة من الناحية البصرية .

2- يجب أن تكون الصورة حديثة (يتم أستبعاد الصور المأخوذة من الأنترنت ).

3- كتابة نبذة عن نوع الكاميرا ووقت التصوير .

4- أن يكون العمل إبداعيا ولم يتم الاشتراك به في مسابقات أخري .

5- طباعة العمل في مساحة لاتقل عن 50 سم × 35 سم مع الاخراج .

● تقدم الأعمال في موعد غايته منتصف مارس ٢٠٢٣ إلى قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة السويس

● وعلى هامش المسابقة وحرصا على نشر ثقافة الهوية البصرية لمحافظة السويس والوقوف على مدي انتشار هذا المفهوم .. يرجى من طلاب الجامعة ملء الاستبيان التالي ..

https://forms.gle/tTSFWaXXV63jqQFw9