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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رشاوى بالملايين من برشلونة لمسئول حكام الدوري الإسباني|تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفاد تقرير لقناة “العربية”، أن إذاعة “كادينا سير” نشرت خبرا حول “رشوة” برشلونة للتحكيم وحدث ذلك خلال فترة الرئيس السابق جوزيب بارتوميو.
 

جوزيب بارتوميو دفع 1.4 مليون لنائب رئيس لجنة الحكام

وأضاف التقرير، جوزيب بارتوميو دفع 1.4 مليون يورو لنائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية تحت مسمى الحصول علي نصائح تحكيمية وتحليل للاعبين.

 

وأكد التقرير، أن القضية اثتسارت بعد اعترافات نائب رئيس لجنة الحكام بكشفه أن المال لضمان عدم اتخاذ قرارات تحكيمية.

 

وتابع التقرير، أن الرئيس الحالي لـ برشلونة جوان لابورتا خرجا ورد على الأنباء باعترافه بتعاقد سلفه مع شركة نائب رئيس لجنة الحكام، ولكنه اعتبرها خطوة تقوم بها عديد من الأندية لتحليل التحكيم وحذر من“ مؤامرة ”تحاك ضد برشلونة في هذه الفترة حيث إن برشلونة يتصدر“ لا ليغا ”بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد ووصل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا وملحق دور ال ١٦ للدوري الأوروبي.

 

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