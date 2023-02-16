تتخذ تسلا خطوات مختلفة في جميع أنحاء العالم لفتح شبكة Supercharger الخاصة بها للسيارات الكهربائية لجميع العلامات التجارية، وهي تخطط لتنفيذ مثل هذه الخطط في الولايات المتحدة.

بدعم من إدارة الرئيس بايدن، تهدف تسلا إلى مضاعفة حجم شبكة DC Fast Charging بعيدة المدى والموثوقة مع إتاحتها لجميع مالكي المركبات الكهربائية.

صفقة تسلا والبيت الأبيض.. توسعة هائلة لشواحن المركبات الكهربائية

تمتلك سيارات تسلا موصلًا خاصًا بها في الولايات المتحدة ، لذلك كانت الشركة بحاجة إلى التوصل إلى حل منطقي يسمح بتزويد شواحنها الفائقة بموصلات CCS للمركبات الكهربائية الأخرى.

فتح الشبكة سيستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا بالنسبة لـتسلا ، ولم يتم تقديم المساعدة من قِبل صانعي السيارات الآخرين ، لهذا السبب، قد يكون الحصول على المساعدة والدعم المالي من حكومة الولايات المتحدة هو المفتاح لجعل الخطط حقيقة واقعة، وعاجلاً وليس آجلاً، يجب أن يكون فوزًا كبيرًا لكلا الجانبين.

عندما تفتح تسلا شبكتها السريعة الشحن للمركبات الكهربائية من جميع العلامات التجارية، ستصبح الشركة مؤهلة للحصول على مبالغ ضخمة من التمويل الذي خصصته الحكومة الأمريكية لشحن البنية التحتية.

وافقت تسلا بالفعل على فتح جزء من شبكة Superchargerفي الولايات المتحدة، على الرغم من أن أمامها حتى نهاية عام 2024 للمضي قدمًا، وستعمل تسلا على زيادة حجم الشبكة بأكثر من الضعف.

نص الإعلان الرسمي من البيت الأبيض على ما يلي:

"سوف تفتح تسلا، لأول مرة ، جزءًا من شبكة Supercharger و Destination Charger في الولايات المتحدة للسيارات الكهربائية من الشركات الآخرى ، مما يوفر ما لا يقل عن 7500 شاحن لجميع المركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2024، وسيتم توزيع أجهزة الشحن المفتوحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الولايات، وستشمل ما لا يقل عن 3500 شاحن فائق جديد وحالي بقدرة 250 كيلو وات على طول ممرات الطرق السريعة لتوسيع نطاق حرية السفر لجميع المركبات الكهربائية في مواقع مثل الفنادق والمطاعم في المواقع الحضرية والريفية.

وسيتمكن جميع سائقي المركبات الكهربائية من الوصول إلى هذه المحطات باستخدام تطبيق تسلا أو موقع الويب، وستقوم تسلا بأكثر من ضعف شبكتها الكاملة على مستوى البلاد من Superchargers ، المصنعة في بوفالو ، نيويورك. "

لم تكن هناك معلومات في الإعلان تتعلق بالتمويل، ومن المفترض أن تحصل تسلا على جزء كبير من الأموال التي خصصتها الحكومة.