عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صفقة تسلا والبيت الأبيض.. توسعة هائلة لشواحن المركبات الكهربائية

صفقة تسلا والبيت
صفقة تسلا والبيت الأبيض.. توسعة هائلة لشواحن المركبات الكهرب

تتخذ تسلا خطوات مختلفة في جميع أنحاء العالم لفتح شبكة Supercharger الخاصة بها للسيارات الكهربائية لجميع العلامات التجارية، وهي تخطط لتنفيذ مثل هذه الخطط في الولايات المتحدة. 

 

بدعم من إدارة الرئيس بايدن، تهدف تسلا إلى مضاعفة حجم شبكة DC Fast Charging بعيدة المدى والموثوقة مع إتاحتها لجميع مالكي المركبات الكهربائية.

 

أغرب 5 سيارات خارقة في العالم 2023 | صور

تويوتا كورولا بـ 95 ألف جنيه | تفاصيل

صفقة تسلا والبيت الأبيض.. توسعة هائلة لشواحن المركبات الكهربائية

تمتلك سيارات تسلا موصلًا خاصًا بها في الولايات المتحدة ، لذلك كانت الشركة بحاجة إلى التوصل إلى حل منطقي يسمح بتزويد شواحنها الفائقة بموصلات CCS للمركبات الكهربائية الأخرى. 

 

فتح الشبكة سيستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا بالنسبة لـتسلا ، ولم يتم تقديم المساعدة من قِبل صانعي السيارات الآخرين ، لهذا السبب، قد يكون الحصول على المساعدة والدعم المالي من حكومة الولايات المتحدة هو المفتاح لجعل الخطط حقيقة واقعة، وعاجلاً وليس آجلاً، يجب أن يكون فوزًا كبيرًا لكلا الجانبين.

 

عندما تفتح تسلا شبكتها السريعة الشحن للمركبات الكهربائية من جميع العلامات التجارية، ستصبح الشركة مؤهلة للحصول على مبالغ ضخمة من التمويل الذي خصصته الحكومة الأمريكية لشحن البنية التحتية.

 

وافقت تسلا بالفعل على فتح جزء من شبكة Superchargerفي الولايات المتحدة، على الرغم من أن أمامها حتى نهاية عام 2024 للمضي قدمًا، وستعمل تسلا على زيادة حجم الشبكة بأكثر من الضعف.

 

نص الإعلان الرسمي من البيت الأبيض على ما يلي:

"سوف تفتح تسلا، لأول مرة ، جزءًا من شبكة Supercharger و Destination Charger في الولايات المتحدة للسيارات الكهربائية من الشركات الآخرى ، مما يوفر ما لا يقل عن 7500 شاحن لجميع المركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2024، وسيتم توزيع أجهزة الشحن المفتوحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الولايات، وستشمل ما لا يقل عن 3500 شاحن فائق جديد وحالي بقدرة 250 كيلو وات على طول ممرات الطرق السريعة لتوسيع نطاق حرية السفر لجميع المركبات الكهربائية في مواقع مثل الفنادق والمطاعم في المواقع الحضرية والريفية. 

 

وسيتمكن جميع سائقي المركبات الكهربائية من الوصول إلى هذه المحطات باستخدام تطبيق تسلا أو موقع الويب، وستقوم تسلا بأكثر من ضعف شبكتها الكاملة على مستوى البلاد من Superchargers ، المصنعة في بوفالو ، نيويورك. "

 

لم تكن هناك معلومات في الإعلان تتعلق بالتمويل، ومن المفترض أن تحصل تسلا على جزء كبير من الأموال التي خصصتها الحكومة.

 

 

المركبات الكهربائية البيت الأبيض Supercharger بايدن تسلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. مفاجأة لـ مشجعي الأبيض |فيديو

عكس التوقعات| آخر تحديث لـ أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15 فبراير

أول رد لاتحاد الكرة على قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. فيديو

حل أزمة الدواجن| الحكومة: المزارع لن تتحمل ضريبة عقارية عن 3 سنوات

بكاء هستيري وتوقف عن الغناء.. ماذا حدث فى حفل محمد فؤاد بلبنان

الحكومة تحاصر العشوائيات.. تحرك جديد لتطوير 3 مناطق غير مخططة وهذه أشهرها

المصيلحي يصدر قرارا جديدا بشأن تكلفة إصدار بطاقات التموين

لا تشتروه.. سلامة الغذاء تحذر: لانشون شهير بفضلات الفئران يباع بالأسواق.. فيديو

موضوعات متعلقة

ماكلارين تكشف عن 720S GT3 EVO المحسنة| صور

سعر هيونداي كريتا الجديدة في السعودية | صور

بورصة السيارات.. زيادة جديدة لأسعار بايك X7 موديل 2023

أغرب 5 سيارات خارقة في العالم 2023 | صور

زيادة نصف مليون.. أحدث أسعار هوندا أكورد

تويوتا كورولا بـ 95 ألف جنيه | تفاصيل

تأثرا بتسلا.. فيراري تتحول لشركة سيارات كهربائية في هذا الموعد

فولكس فاجن تطور خططا جديدة لإنتاج وبرمجة السيارات الكهربائية

ترشيحاتنا

لم تتقاض أي أجر.. محامي شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل أزمة روتانا

تحرك عاجل من أمريكا ضد إسرائيل بعد قرارات الاستيطان الأخيرة

عروض أوروبية.. تفاصيل موقف إليو ديانج من الرحيل عن الأهلي

مكاسب هائلة في بورصات الخليج العربي

مفاجأة في أسعار الذهب..عيار 21 يتراجع عن 1700 جنيه لأول مرة منذ شهرين

الحبس والغرامة.. احذر تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على دعم التمويل العقاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرب ستات.. شقيقة ميجان ماركل تهاجمها وتقاضيها بسبب التشهير بسمعتها

ماذا يحدث إذا تناول الرجال الزعفران قبل العلاقة الزوجية؟

علامات شائعة تنذر بالإصابة بـ التهاب البنكرياس| خلي بالك

قارين فاتحة..رد ناري من عمرو راضي على منتقدي خطوبة السينما وصورة التريند

فيديو

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

900 مليون شخص في العالم مهددون بالفناء بسبب تغيرات المناخ.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ