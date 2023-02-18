استخدم القهوة المخففة لري النباتات المنزلية في الشتاء

غالبًا ما تظل العديد من النباتات نائمة خلال أشهر الشتاء ، مما يعني أنها لا تحتاج إلى إطعامها أو ريها كثيرًا ومع ذلك ، أوضح الخبراء في WeThrift كيف يمكن أن يكون استخدام القهوة طريقة رائعة لتعزيز الصحة في الحديقة وكذلك مع النباتات المنزلية . وذلك لأن المشروب المشهور الذي يحتوي على الكافيين يحتوي على بعض العناصر الغذائية الرائعة بما في ذلك النيتروجين والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم.

لا يزال من الممكن استخدام القهوة المطحونة لمعظم النباتات المنزلية للحصول على نتائج مشابهة جدًا. ستستمر القهوة المخففة في العمل كسماد عضوي وفعال لنبات منزلي أكثر صحة.

"ستكافح للعثور على أي نباتات لن تستفيد من إطعام القهوة ، ومع ذلك ، هناك نباتات لا يجب إطعامها إلا باعتدال في القهوة وأخرى تحب الكثير منها."

يمكن لأصحاب النباتات المنزلية استخدام القهوة بعدة طرق مختلفة بما في ذلك رش القهوة على التربة وكذلك صب القهوة المخففة في تربة النبات.

ومع ذلك ، قال المحترفون إن أفضل النتائج ستأتي من تطبيقه بشكل رقيق على التربة ، مع التأكد من إبعاده عن جذع النبات.

وأضاف الخبراء: "إذا كنت تستخدم القهوة المطحونة ، فتأكد من وضعها في التربة لتجنب التكتل ، لأن القهوة ستكون أكثر فاعلية كلما انتشرت أكثر.

"تذكر أنه لا داعي للخروج عن طريقك لصنع القهوة لنباتاتك بينما يمكنك ببساطة استخدام بقايا الطعام من فنجان الصباح الخاص بك."

بالإضافة إلى توفير الفوائد للنباتات في الداخل والخارج ، يمكن أيضًا استخدام القهوة كمبيد طبيعي لإبعاد الرخويات والآفات الأخرى.

وفقا للمحترفين في WeThrift ، فإن مزيج محتوى الكافيين والملمس الكاشطة للقهوة يمكن أن يبطئ البزاقات وقد يكون كافيًا لردعهم عن أكل النباتات.

أوضحوا: "لحسن الحظ ، القهوة التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين في تربتك لن تكون منفرة للديدان. هذه المخلوقات المتلألئة مفيدة بشكل لا يصدق لعملية إخصاب التربة ويعتقد أنها تحب القهوة المطحونة.

"القهوة بكميات صغيرة جدًا ليست ضارة بالديدان ، ولا غرابة في أن تؤدي الدودة المحتوية على مادة الكافيين وظيفتها بشكل أسرع ، بالإضافة إلى احتمال تكاثرها في التربة.

"كما هو الحال مع أنفسنا قليلاً ، احذر من الإفراط في إطعام نباتك بالقهوة ، بغض النظر عن مدى جاذبيتها. يجب أن تحتاج نباتاتك فقط إلى جرعة من القهوة مرة واحدة في الأسبوع لمعرفة الفوائد.

"يمكن أن تكون القهوة حمضية بشكل طبيعي ، لذا فإن الإفراط في إطعام نباتك بها قد يكون له تأثير سلبي." ومع ذلك ، إذا كنت تستخدم كمية مناسبة ، فسوف تزدهر النباتات من استخدام القهوة.

يمكن أن يخلط البستانيون الذين يبحثون عن طريقة لتعزيز تربتهم أيضًا حبوب البن فيها لإضافة النيتروجين الذي تشتد الحاجة إليه فيه. يساعد النيتروجين النباتات والشجيرات والأزهار على "إنتاج سيقان أكثر خضرة وصحة وأقوى".

يجب أن يحتوي مزيج السماد الصحي على كمية متساوية من النفايات الخضراء والبنية. وفقًا للإيجابيات ، تشمل النفايات الخضراء القهوة أو قشر البيض بالإضافة إلى أي منتجات طازجة أخرى مثل العشب والزهور المقطوفة أو حتى الأعشاب الضارة.

وأضاف الخبراء: "يشمل اللون البني أي منتج غني بالكربون مثل الأوراق المتساقطة والعشب المجفف والخشب والورق بما في ذلك فلاتر القهوة الورقية.

سيساعد ذلك أيضًا على حماية جيبك وكذلك نباتاتك حيث يمكنك إطعامها بأي قهوة متبقية لديك في المنزل على أي حال ، بدلاً من الخروج وشراء منتجات التسميد باهظة الثمن لتكملة النظام الغذائي للنباتات الخاصة بك خلال فصل الشتاء."

النباتات المنزلية التي ستستفيد من سقايتها بالقهوة المخففة تشمل نبات الثعبان ونبات اليشم وزنبق السلام وصبار عيد الميلاد ونبات البوثو.

بعض النباتات الخارجية التي ستنمو بشكل أفضل مع تفل القهوة تشمل الكوبية والرودوديندرون والأزاليات والتوت والجزر.