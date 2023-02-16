عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منتخبات جامعة عين شمس تحقق عدد من المراكز الأولى ببطولة الشهيد الرفاعى

منتخبات جامعة عين
منتخبات جامعة عين شمس

شارك عدد من منتخبات جامعة عين شمس بفعاليات بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي ال٥٠  فى عدد من الألعاب الرياضية  تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

txt

اليوم.. إطلاق برنامج التدريب في المحاكم الاقتصادية بكلية حقوق عين شمس

txt

مكتب الجوائز بجامعة عين شمس ينظم اجتماعه الـ29 مع أعضاء هيئة التدريس

حيث أقيمت بطولة الخماسي الحديث باستاد القاهرة على مدار يومين  و حصل منتخب جامعة عين شمس علي المركز الثالث والميدالية البرونزية  في الترتيب العام طالبات.

ويضم المنتخب الطالبة هيا محمد عبد الله بكلية التجارة و الطالبة مايا محمد عبد الله بكلية التجارة  و الطالبة ياسمين حسام الدين كلية  الحقوق.

كما شارك منتخب الجامعة في بطولة التايكوندو والتي أقيمت بجامعة حلوان على مدار ثلاثة أيام و حصلت الطالبة  تقى شعبان على المركز الأول  وزن فوق 73 وحصلت الطالبة ضحى ايهاب  على المركز الثانى وزن فوق 73 وحصل الطالب يوسف السيد حمودة على المركز الثالث وزن 80 و حصلت الطالبة شهد احمد رضا على المركز ثالث مكرر  ميدالية برونزية 

كما حصل  منتخب الجامعة  على كأس المركز الثالث بنات ترتيب عام و جائت نتائج بطولة دورة الجامعات في لعبه الكاراتيه كالتالي حصول  منتخب الجامعة على المركز الثاني والميدالية الفضية  كاتا جماعي طلبة ع مستوى الجامعات  ويضم المنتخب الطلاب عمر محمد محمود موافي والطالب يوسف مصطفى كامل و الطالب احمد خميس سيد و  والطالب ايهاب ابراهيم.

كما حصلت  الطالبة يمني وحيد سلطان على  المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات كومتية فردي طالبات ميزان ٥٥ك و حصلت الطالب كريم جابر أبوهاشم على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات كومتية فردي طلبة ميزان ٦٠ك و حصل  الطالب شوقي أحمد شوقي على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات كومتية فردي طلبة ميزان فوق٨٤ و حصول الطالب عبدالرحمن محمد حسني على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات كومتية فردي طلبة ميزان فوق٨٤ كما حصل منتخب الجامعة  على المركز الثالث والميدالية البرونزية  كومتية جماعي طلبة على مستوى الجامعات و يضم المنتخب  الطلاب عبدالرحمن محمد حسن رشوان والطالب شوقي احمد شوقي و الطالب السيد صلاح و الطالب كريم  جابر و الطالب مازن عماد الدين و الطالب طارق محمد احمد و الطالب حسام محمد القطب.

و ذلك تحت إشراف الدكتور  تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة  للأنشطة الطلابية لشئون التعليم و الطلاب وريهام محمد العطيفي القائم بتسيير  أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و محمد شرقاوي القائم بعمل مدير عام رعاية الشباب و  محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي وإشراف لعبة الخماسي الحديث فاطمة خليفه و كريم هاني و إشراف لعبة التايكوندو عبدالناصر احمد محمد  مدرب الفريق ومدرب مساعد نجلاء محمود صادق و إشراف  و دكتور علاء شوقي و  فاطمة خليفة.

منتخبات جامعة عين شمس
منتخبات جامعة عين شمس
منتخبات جامعة عين شمس1
منتخبات جامعة عين شمس1
منتخبات جامعة عين شمس2
منتخبات جامعة عين شمس2
منتخبات جامعة عين شمس3
منتخبات جامعة عين شمس3
منتخبات جامعة عين شمس4
منتخبات جامعة عين شمس4
منتخبات جامعة عين شمس5
منتخبات جامعة عين شمس5
منتخبات جامعة عين شمس6
منتخبات جامعة عين شمس6
منتخبات جامعة عين شمس7
منتخبات جامعة عين شمس7
منتخبات جامعة عين شمس8
منتخبات جامعة عين شمس8
منتخبات جامعة عين شمس9
منتخبات جامعة عين شمس9
منتخبات جامعة عين شمس فعاليات بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

500 ألف دولار كل سنة.. مفاجأة| الزمالك يصدم كهربا من جديد

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

كيلو لحمة بالتقسيط| القصة الكاملة لفيديو "الحاج شريف الزلاط" وتفاصيل القبض عليه

وفاة محمد غندر ‏مراسل قناة أون سبورت

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

اليوم.. بنات عين شمس تنظم زيارة افتراضية للمركز الأوروبي للأبحاث النووية بسويسرا

خبراء تعليم: ضرورة ربط البحث العلمي لخدمة الصناعة.. القطاع شهد طفرة غير مسبوقة بمصر.. شروط القيد بكليات جامعة عين شمس في الدراسات العليا

تعليمات مهمة بشأن الالتحاق بالملتقى التوظيفي بجامعة عين شمس

أمل شمس: اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي مفتاح التنمية بمصر

ترشيحاتنا

أرمينيا تعلن عن انتهاء وضع اتفاقية السلام مع أذربيجان

كيفك أون لاين.. سقوط عصابة ترويج المخدرات عبر "سناب شات"

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يحول حياتك لسعادة وييسر جميع أمورك

بارتفاع 81.8%.. مصر صدرت أحذية وملابس جلدية بقيمة 10 ملايين دولار 2022

4 صدامات عربية في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

موعد سفر الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 51 مليون دولار.. مفاجأة حول شقة ابنة بيل جيتس والمصري نائل نصار

يتابعه الملايين .. شبيه عبد الحليم حافظ يثير الجدل في شبرا| شاهد

الجدة والحفيد.. حقيقة زواج مليارديرة 76 عاما بشاب 19 سنة.. صور

كيلو لحمة بالتقسيط| القصة الكاملة لفيديو "الحاج شريف الزلاط" وتفاصيل القبض عليه

فيديو

أمطار على تلك المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الليلة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم واستقرار الدولار

يتابعه الملايين .. شبيه عبد الحليم حافظ يثير الجدل في شبرا| شاهد

جلطة في شريان حساس.. تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ