منتخبات جامعة عين شمس تحقق عدد من المراكز الأولى ببطولة الشهيد الرفاعى

شارك عدد من منتخبات جامعة عين شمس بفعاليات بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي ال٥٠ فى عدد من الألعاب الرياضية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حيث أقيمت بطولة الخماسي الحديث باستاد القاهرة على مدار يومين و حصل منتخب جامعة عين شمس علي المركز الثالث والميدالية البرونزية في الترتيب العام طالبات.

ويضم المنتخب الطالبة هيا محمد عبد الله بكلية التجارة و الطالبة مايا محمد عبد الله بكلية التجارة و الطالبة ياسمين حسام الدين كلية الحقوق.

كما شارك منتخب الجامعة في بطولة التايكوندو والتي أقيمت بجامعة حلوان على مدار ثلاثة أيام و حصلت الطالبة تقى شعبان على المركز الأول وزن فوق 73 وحصلت الطالبة ضحى ايهاب على المركز الثانى وزن فوق 73 وحصل الطالب يوسف السيد حمودة على المركز الثالث وزن 80 و حصلت الطالبة شهد احمد رضا على المركز ثالث مكرر ميدالية برونزية

كما حصل منتخب الجامعة على كأس المركز الثالث بنات ترتيب عام و جائت نتائج بطولة دورة الجامعات في لعبه الكاراتيه كالتالي حصول منتخب الجامعة على المركز الثاني والميدالية الفضية كاتا جماعي طلبة ع مستوى الجامعات ويضم المنتخب الطلاب عمر محمد محمود موافي والطالب يوسف مصطفى كامل و الطالب احمد خميس سيد و والطالب ايهاب ابراهيم.

كما حصلت الطالبة يمني وحيد سلطان على المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات كومتية فردي طالبات ميزان ٥٥ك و حصلت الطالب كريم جابر أبوهاشم على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات كومتية فردي طلبة ميزان ٦٠ك و حصل الطالب شوقي أحمد شوقي على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات كومتية فردي طلبة ميزان فوق٨٤ و حصول الطالب عبدالرحمن محمد حسني على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات كومتية فردي طلبة ميزان فوق٨٤ كما حصل منتخب الجامعة على المركز الثالث والميدالية البرونزية كومتية جماعي طلبة على مستوى الجامعات و يضم المنتخب الطلاب عبدالرحمن محمد حسن رشوان والطالب شوقي احمد شوقي و الطالب السيد صلاح و الطالب كريم جابر و الطالب مازن عماد الدين و الطالب طارق محمد احمد و الطالب حسام محمد القطب.

و ذلك تحت إشراف الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية لشئون التعليم و الطلاب وريهام محمد العطيفي القائم بتسيير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و محمد شرقاوي القائم بعمل مدير عام رعاية الشباب و محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي وإشراف لعبة الخماسي الحديث فاطمة خليفه و كريم هاني و إشراف لعبة التايكوندو عبدالناصر احمد محمد مدرب الفريق ومدرب مساعد نجلاء محمود صادق و إشراف و دكتور علاء شوقي و فاطمة خليفة.