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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيقاف مدرب بروكسي 8 أشهر وتوصية بالشطب بسبب الإعتداء على الحكم

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بناء علي ما ورد في تقرير حكم ومراقب مباراة بروكسي ورك و أبو قير للاسمدة عدد من القرارات :
ايقاف الكابتن محمد حامد عبد الجليل المدير الفني لبروكسي ثمانية أشهر و غرامة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع رفع مذكرة لمجلس ادارة اتحاد الكرة بالتوصية بالشطب وذلك لقيامه بالاعتداء بالضرب علي حكم المباراة.

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غرامة مالية 

توقيع غرامة مالية علي نادي بروكسي قدرها عشرة الاف جنيه وذلك لدخول المنتمين لنادي بروكسي ارض الملعب للاعتراض علي حكم المباراة.
توقيع غرامة مالية خمسة الاف جنيه على نادي بروكسي لاعتراض الجهاز الفني بصورة جماعية علي حكم المباراة.

لجنة مسابقات بروكسى محمد حامد اتحاد الكرة أبو قير للأسمدة حكم المباراة

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