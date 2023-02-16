دبدوب تائه في شوارع القاهرة.. شاهد عيد الحب بأعين فنان إيطالي

استمر الفنان الإيطالي كارمينيه كارتولانو المقيم في مصر منذ 30 عاما، على تقديم تصميماته المبتكرة المستوحاة من أماكن حقيقة في مصر، وهذه المرة كانت تصميمات تخيلية لاحتفال القاهرة بعيد الحب.

القاهرة تحتفل بعيد الحب

ونشر الفنان الإيطالي كارمينيه كارتولانو مجموعة من الصور كان بطلها دمية - رمز هدايا عيد الحب - وورود في شوارع القاهرة وبين أحيائها وأماكنها الشهيرة.

وفي صورة منهم استبدل بائع الخوص المصري بدمية تسير بجوار الدراجة، وصورة أخرى لدمية ضخمة تحتضن الأهرامات، وصورة طريفة لدمية باللون الأحمر تطل على أحياء ومنازل المدينة القديمة.

عن الفنان كارمينيه كارتولانو، ولقبه “قرم قرط” هو فنان إيطالي مصري ولد عام 1972 في قرية بونابيتاكولو (ساليرنو) في جنوب إيطاليا، درس اللغتين العربية والفارسية وأدبهما في نابولي ، مما جعله يبدأ رحلته بحثًا عن الثقافة العربية.

وبدأ رحلته في تونس، ثم إلى مصر، التي أتى لدراستها في نهاية التسعينيات من القرن الماضي.. لتفتن بها ويعيش في مصر منذ ذلك الحين.

من إيطاليا إلى مصر

اختار كارتولانو الإقامة في منطقة المنيل بالقاهرة، وهي مدينة مليئة بالتناقضات، قبل أن ينتقل إلى منطقة وسط البلد للعيش هناك ويترك بصمته على حركتها الثقافية والبصرية من خلال عمله كمدرس للغة الإيطالية في المركز الثقافي الإيطالي وجامعة حلوان في مصر بالإضافة إلى مترجم من وإلى العربية.

وقام بترجمة العديد من الروايات العربية إلى الإيطالية ، مثل رواية "دنيا" لعلوية صبح ، "أجنحة الفراشة" لمحمد سلماوي ، و “أن تكون عباس”، العبد "لأحمد العايدي، كما ترجم إلى العربية مسرحية "القرية" للكاتب الإيطالي إدواردو سكاربيتا ودراسة جينارو جيرفاسيو عن الحركة الماركسية المصرية.

مصرييانو ومومو

وقبل مجيئه إلى مصر كتب عنها بالإيطالية حتى شجعه صديقه المصري على الكتابة باللغة العربية التي حرص على استخدامها في تأليف كتابين. Masriyyano "يوميات فنان إيطالي" و Momo.

يحتوي كتاب المصرييانو الصادر عن دار العين بالقاهرة 2012 على مجموعة من الخبرات والانطباعات عن المظاهر الاجتماعية والسلوكية المرتبطة بحياة المصريين.

والأخرى هي رواية فانتازيا مصرية باللغات المحلية بعنوان "مومو" نشرتها دار العين عام 2017 ، تناقش موضوع هجرة الشباب الإيطالي إلى مصر عام 2037 ، كواحدة من أفضل خمس دول للعيش فيها وفقًا لـ مجلة الإيكونوميست وتحولها إلى دولة عظمى متفوقة على الدول الأوروبية.

كارمينيه والتصوير

بدأت قصته مع الصورة عام 2007 ، بتعاونه مع المصور الإيطالي "ديرنو ريتشي" في معرض مشترك أقاموه في القاهرة، ولم تنته علاقته بالصورة منذ ذلك الحين ، حيث شارك في العديد من المعارض الجماعية، وكان آخرها قربوش في أسبوع القاهرة للتصميم نوفمبر 2022 ، كما أقام عدة عروض فردية، بدءاً من معرضه "ماذا لو؟".

كتابات تخيلية على جدران المباني

هي فكرة راود كارتولانو وحلم بتحقيقها بعد انتقاله للعيش في وسط البلد بالقاهرة، المليئة بالمباني القديمة بأسلوب مميز، من خلال استخدام برامج تعديل الصور لوضع صور لنجوم السينما المصرية مطبوعة على واجهات عمارات القاهرة.

كانت السينما تمثل جزءًا من الذاكرة البصرية للمصريين وجانبًا مهمًا من ثقافتهم، حيث ارتبطت بضمير الناس لعقود وكانت سبب شهرة القاهرة باسم "هوليوود الشرق"، ومن بينها صورة تجمع بين الفنانين عمر الشريف وفاتن حمامة اللتين زينتا واجهة مجمع التحرير.