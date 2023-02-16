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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط السائق المتسبب فى سقوط كوبري كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بالقليوبية

كوبري مشاة الثلاجة
كوبري مشاة الثلاجة

أعلنت محافظة القليوبية انه تم ضبط السائق المتسبب فى سقوط كوبرى مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة مما أدى إلى توقف حركة المرور لمدة 9  ساعات.

لحظة سقوط كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعى بالقليوبية .. شاهد

توقف الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع بسبب انهيار كوبرى مشاة بالقليوبية|صور


من جانبه اكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية انه تم الانتهاء من رفع كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات في الاتجاهين.
واشار المحافظ أن سقوط الكوبرى فى الساعات الأولى من صباح اليوم نتج عن اصطدام ونش محمل٠ بحفار بجسم كوبري المُشاة، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح، وجارى ملاحقة السيارة التي تسببت في سقوط كوبري المشاة.
وكلف محافظ القليوبية رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتشكيل لجنة هندسية من المدينة وهيئة الطرق والكبارى لمعاينة المكان، وإعداد  تقرير كامل عن الحادث.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة محافظ القليوبية حركة المرور هيئة الطرق والكباري

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