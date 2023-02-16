ضبط السائق المتسبب فى سقوط كوبري كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية انه تم ضبط السائق المتسبب فى سقوط كوبرى مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة مما أدى إلى توقف حركة المرور لمدة 9 ساعات.



من جانبه اكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية انه تم الانتهاء من رفع كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات في الاتجاهين.

واشار المحافظ أن سقوط الكوبرى فى الساعات الأولى من صباح اليوم نتج عن اصطدام ونش محمل٠ بحفار بجسم كوبري المُشاة، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح، وجارى ملاحقة السيارة التي تسببت في سقوط كوبري المشاة.

وكلف محافظ القليوبية رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتشكيل لجنة هندسية من المدينة وهيئة الطرق والكبارى لمعاينة المكان، وإعداد تقرير كامل عن الحادث.