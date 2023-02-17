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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيلو البصل بـ11 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الجمعة

صدى البلد

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم فى سوق العبور، حيث ارتفعت الطماطم والبصل والبطاطس فيما استقرت أسعار البرتقال والليمون البلدى.

 

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور كالتالى:


سجل متوسط سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 3.5 و 5.5 جنيه مسجلة ارتفاعا بقيمة جنيها.

ارتفع سعر كيلو البصل ما بين 8 و 11 جنيها بزيادة جنيهين، ووصل سعر البطاطس اليوم الجمعة ما بين 3.5 و 5 جنيه مرتفعة جنيها.

وبلغ سعر الكوسة اليوم الجمعة فى سوق العبور 7جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 18 الى 22 جنيه، واستقر الباذنجان البلدي عند 11 جنيها.


وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 7 إلى 11 جنيها، الفلفل الحامي البلدي بين 9 و 12 جنيها للكيلو.

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الطماطم بـ 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضار والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة| فيديو

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الطماطم ب 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 16 فبراير


فيما سجلت اسعار الملوخية اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 4 الى 7 جنيه للكيلو ، خيار صوب بين 6 الى 8 جنيه ،خيار بلدى بين 4 إلى 6 جنيه ، البطاطا بين 3 الى 5 جنيه.

وتراوحت اسعار بسلة اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 12 الى 15 جنيه للكيلو ،قلقاس بين 4 الى 7 جنيه، وسجل سعر كيلو الفول الاخضر 10 جنيه

ونرصد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 5 إلى 12جنيهات للكيلو، ليمون أضاليا من 3 إلى 4 جنيهات ، سعر الليمون الحلو 5 الى 10جنيهات .

أسعار البرتقال فى سوق العبور

وبلغت أسعار الفاكهة ..تراوح سعر كيلو برتقال البلدى بين 3 و 5 جنيها ،سعر البرتقال السكري تراوح بين 4 و 7 جنيه و البرتقال أبوسرة 4 و 7 جنيه ،يوسفي 5 إلى 11جنيها .


أسعار العنب بسوق العبور

وسجل سعر كيلو العنب المستورد الاصفر 40 جنيها ،سعر كيلو العنب المستورد الأسود  40 جنيها .


 

أسعار الفاكهة بأنواعها فى سوق العبور

تراوحت أسعار كيلو سعر  تفاح أمريكي إيطالي و الجولدن بين 18 الى 30 جنيها  ،جوافة 6 الى 12جنيها ، كانتلوب 8 الى 18 جنيها ، رمان 8 إلى 18جنيها ، برقوق مستورد 30 جنيها ،اناناس 50جنيها، فراولة 15 جنيها ، وتراوح سعر كيلو بلح سيوي 30 جنيه، وصل سعر  الكمثرى المستوردة 60 جنيه للكيلو الواحد ،


وتراوح سعر كيلو الحرنكش مابين 15 الى 20 جنيه ، وسجل الكيوي 26 جنيه للكيلو .


ويعد سوق العبور انجاز قومي كبير ونقلة حضارية وسلوكية هامة بني على أحدث مستوي عالمي ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط وروعي في تصميمه طبيعة المجتمع المصري وأنماط سلوكه وأساليب استهلاكه ،وتم افتتاحه في 1994 حيث قد قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.

 

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