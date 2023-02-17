عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا

الزمالك يواجه المريخ السوداني تحت شعار "لا بديل عن الفوز".. اليوم

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره المريخ السوداني، اليوم، الجمعة، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب شهداء بنينا في ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويدخل الزمالك مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، لتفادي الدخول في حسابات معقدة.
كان الزمالك خسر أمام شباب بلوزداد في افتتاح مشواره بدور المجموعات بهدف دون رد من ركلة جزاء.


وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة المريخ كالتالي:

 

حراسة المرمى : محمد عواد، محمد صبحي، محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، عمر جابر، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد طارق، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا"، عمرو السيسي، نبيل دونجا ، سيد نيمار، سيف جعفر، أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، محمود عبد الرازق شيكابالا،  إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، يوسف أسامة نبيه، سامسون أكينولا.
على الجانب الآخر، لا يختلف حال المريخ عن الزمالك، حيث تلقى خسارة قاتلة أمام الترجي بهدف نظيف في الجولة الأولى.

الزمالك المريخ دوري أبطال أفريقي قائمة الزمالك شباب بلوزداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب لم تحدث منذ 47 يومًا

بعد تراجع الطلب .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالمحلات

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

مدحت شلبي يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة بشأن قيد لاعبي الزمالك

مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لـ اتحاد الكرة لموقفه من قيد لاعبي الزمالك

تسجيل هزة أرضية جديدة بشرق تركيا

انتو السبب في ضياع القندوسي وعطية|مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك

فرج عامر: إمام عاشور له مستقبل كبير في أوروبا بعد تسجيله أول هدف

ترشيحاتنا

جدل فى ليبيا بعد اعتقال فنانة شهيرة.. لن تصدق جريمتها

قيد منسي وبلحاج وشبانة.. مفاجأة لعشاق الزمالك

الأرصاد تزف خبرًا سارًا بشأن حالة الجو

مشادة كلامية بين قيادات الجيش الإسرائيلي والشاباك والأمن القومي

التنمية المحلية: توفير 94 قطعة أرض لتخزين وجبات المدارس بـ1,1 مليار جنيه

نتيجة جامعة ألسن عين شمس لجميع الفرق عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أبراج الأكثر تفاؤلا.. الحياة وردي في عيونهم | تعرف عليها

فستان ولا عباية.. يسرا تثير الجدل بهذه الإطلالة في الدوحة| شاهد

كل ما لا تعرفه عن الدجاج السردة المباع بالأسواق

نشرة المرأة و الصحة| ماذا يحدث إذا تناولت مخ الدجاج.... زبدة فلاحي من مواد مجهولة تباع بالأسواق

فيديو

حادث مروع.. من هي البلوجر سارة محمد وماذا حدث لها/ فيديو جراف

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ