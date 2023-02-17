الزمالك يواجه المريخ السوداني تحت شعار "لا بديل عن الفوز".. اليوم

دوري أبطال إفريقيا

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره المريخ السوداني، اليوم، الجمعة، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب شهداء بنينا في ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، لتفادي الدخول في حسابات معقدة.

كان الزمالك خسر أمام شباب بلوزداد في افتتاح مشواره بدور المجموعات بهدف دون رد من ركلة جزاء.



وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة المريخ كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد، محمد صبحي، محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، عمر جابر، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد طارق، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا"، عمرو السيسي، نبيل دونجا ، سيد نيمار، سيف جعفر، أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، محمود عبد الرازق شيكابالا، إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، يوسف أسامة نبيه، سامسون أكينولا.

على الجانب الآخر، لا يختلف حال المريخ عن الزمالك، حيث تلقى خسارة قاتلة أمام الترجي بهدف نظيف في الجولة الأولى.