استشاري أمن معلومات: الجريمة الإلكترونية الأخطر على الشعب المصري

أكد وليد عبد المقصود، استشاري أمن المعلومات، التخصص في مكافحة الجريمة الإلكترونية، إن التحول الرقمي سهل انتشار جرائم الابتزاز ونشر الأكاذيب والشائعات وزعزعة الاستقرار.

وأضاف وليد عبد المقصود، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الجريمة الإلكترونية أصبحت واحدة من أخطر الجرائم التى يتعرض لها المجتمع المصري.

ترويج الشائعات

وأوضح استشاري أمن المعلومات أن الهدف من تعريض الشعب المصري للجرائم الإلكترونية هو ترويج الشائعات وتحقيق مكاسب مالية عن طريق الابتزاز والتشهير.

وأوضح وليد عبد المقصود، أن التحول الرقمي أرض خصبة للهاكرز الذين يستغلون عدم الوعي في تحقيق أغراضهم غير المشروعة.