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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري أمن معلومات يكشف خطرا جسيما لـ ألعاب السوشيال ميديا

صدى البلد

أكد وليد عبد المقصود، استشاري أمن المعلومات أن انشغال الأهالي عن الأبناء يمثل خطر كبير فلا توجد رقابة حقيقية على المراهقين والأطفال على السوشيال ميديا.

وأضاف وليد عبدالمقصود، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن من ضمن المخاطر التى يهدد الأطفال والشباب هي الألعاب التي تحوي إعلانات لمواقع إباحية، والأخبار السلبية التي تروج عن عمد، كما أن عدم الوعي بالتكنولوجيا يؤدى لزيادة الجرائم الإلكترونية .

المعلومات الصحيحة 

وأكد وليد عبد المقصود أنه لابد أن يطرح الأهالي على الأبناء المعلومات الصحيحة والتوعية السليمة المستمرة وإحكام الرقابة عليهم بالإضافة إلى دور وزارة الثقافة والإعلام في نشر التحذيرات لحماية أمننا القومي.

وكشف وليد عبد المقصود أن حروب الجيل الرابع والخامس هى عبارة عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة من أجل ترويج الأخبار الكاذبة والفئة الأكبر التي يستهدفوها هي الشباب.

وحذر وليد عبد المقصود من استهداف فئة الشباب حيث يتم تحليل اهتماماتهم عن طريق السوشيال ميديا، وأكد على عمل التحديثات المستمرة للهاتف وعدم فتح روابط أو صور مجهولة، لأن عن طريقها يتم تجميع بيانات ومعلومات، وبالنسبة لتطبيق الواتساب نوه إلى عدم فتح اللينكات غير المعروفة.


 

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