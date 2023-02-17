مفتي الجمهورية: الإسراء والمعراج ثبتت بالقرآن وحديث النبي

شدد الدكتور شوقي علَام، مفتي الجمهورية، على أن الإسراء والمعراج قد ثبتا بالقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف علام، خلال لقائه مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدي رزق، حدّث بذلك عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عددا كبيرا من الصحابة، فاستفاض استفاضة لا مطمع بعدها لمنكر أو متأول، وقد تواتر ذلك تواترًا عظيمًا.

إنكار البعض للمعراج

وعن إنكار البعض للمعراج لعدم ذِكره صراحة في القرآن؛ قال المفتي، إن المعراج ثابت قطعًا كالإسراء؛ ويدلُّ عليه قوله- تعالى-: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ .

وتابع: المقصود بالرؤية في الآية الكريمة: رؤية سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- لجبريل في المعراج، فضلًا عن أن سدرة المنتهى في السماء وليست في الأرض.