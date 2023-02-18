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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تصدر بيانا في الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام اتحاد المغرب العربي

تونس علم
تونس علم

أكدت تونس  تمسكها باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي لما يوفّرهُ من أسباب القوّة والمناعة لمُواجهة التّحديّات المشتركة وكسب رهانات التّنمية والتقدّم، وتوطيد مقوّمات الأمن والاستقرار، وذلك بمناسبة إحياء الذّكرى الرّابعة والثّلاثين لإعلان قيام الاتحاد.


وفي بيان لها اعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها  عزمها على مُواصلة العمل مع باقي الدّول المغاربيّة من أجل تنشيط هياكله ومُؤسّساته بما يُسهمُ في تحقيق الأهداف النّبيلـة التي تأسّس من أجلها.

وجاء في البيان ذاته :" تُحيي تونس، مع سائر البلدان المغاربيّة الشّقيقة، الذّكرى الرّابعة والثلاثين لإعلان قيام اتحاد المغرب العربي، وهي ذكرى مجيدة لما تحمله من معان ودلالات تاريخيّة تُترجمُ عُمق أواصر الأخوّة والمصير المشترك بين شعوب المنطقة.

وأضاف البيان :كما أنّها مُناسبة نستذكرُ فيها النضالات المشتركة من أجل تجسيم طموحات الشّعوب المغاربيّة التوّاقة إلى مزيد من التّعاون والتّكامل والتّضامن لتحقيق ما تنشدهُ من مناعة وتقدّم ورفـاه".

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