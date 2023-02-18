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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الإسبانية تدين قطع بلدية برشلونة علاقاتها مع إسرائيل

الخارجية الإسبانية
الخارجية الإسبانية تدين قطع برشلونة علاقاتها مع إسرائيل

أدان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألفاريس، قرار رئيس بلدية برشلونة بقطع علاقات المدينة مع إسرائيل، وفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية.

وقال ألفاريس، في حفل أقيم في برشلونة، الليلة الماضية، إن "هذه خطوة أحادية الجانب لا تفيد المدينة، أعتقد أن مهمة برشلونة هي أن تكون مدينة مفتوحة على الجميع".

وفي التاسع من شهر فبراير الجاري، أعلنت رئيس بلدية برشلونة، أدا كولاو، أن عاصمة كاتالونيا ستقطع العلاقات مع إسرائيل. وقالت إن القرار سيبقى كذلك "إلى أن تكف السلطات الإسرائيلية بشكل منهجي عن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني".

في غضون ذلك، قالت كولاو: إنها بعثت برسالة إلى رئيس الحكومة نتنياهو، أعلنت فيها تعليق تحالف المدن التوأم مع تل أبيب، كما طالبت سابقًا المنظمات الموالية للفلسطينيين.

وبحسب قولها، كتبت في الرسالة: “لقد قررت تعليق العلاقات مؤقتًا مع إسرائيل ومؤسساتها الرسمية، بما في ذلك اتفاقيتا المدينتين، هذا إلى أن تضع السلطات حدًا لانتهاك حقوق الإنسان”. وأضافت أن إسرائيل يجب أن تمتثل بالكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المختلفة".

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