خاص | تفاصيل مشاركة رامى صلد فى مسلسل جديد بعد شفائه

عاد رامي صلد بطل رياضة الموتوسيكلات المصري ، الى عمله من خلال مشاركته فريق عمل مسلسل حكايات جروب الدفعة ، بعد اتمامه رحلة العلاج من اصابته بكسور فى اليد والقدم فى الشهور الماضية .

رامى صلد اثناء تصوير المسلسل

وقال صلد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انه شارك فى مسلسل حكايات جروب الدفعة ، من خلال تدريب النجم محمد عادل الذى يقوم بدور زياد خلال احداث المسلسل ، على قيادة الدراجة النارية " اسكوتر " لتادية مشاهده بنجاح .

وأضاف صلد ، انه استمتع كثيرا بالعمل مع النجم محمد عادل وجميع العاملين فى مسلسل حكايات جروب الدفعة ، موكدا انه كان هناك روح طيبة بين جميع العاملين فى المسلسل ، وبالاخص انه يتحدث جيل الشباب .

رامى صلد اثناء تصوير المسلسل

وتدور أحداث مسلسل حكايات جروب الدفعة في إطار تشويقى اجتماعى، حول مجموعة من الطلبة في إحدى الجامعات، تدور بينهم عدة احاث مختلفة والتي من خلالها يتم طرح مختلف المشاكل التى تواجه الشباب في هذا السن .

رامى صلد اثناء تصوير المسلسل

مسلسل حكايات جروب الدفعة ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالسلام، وﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان ، و معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ، اما عن طاقم العمل، فيضم كلا من شيري عادل ، و عمرو وهبة ، و ولاء الشريف ، و بسمة داود ، و ماركو إدوارد ، و أسامة الهادي ، و محمد عادل .

رامى صلد اثناء تصوير المسلسل

وعن مشاركاته فى البطولات والمناسبات الرياضية ، اكد صلد انه فى مرحلة التجهيزات والاستعداد ليعود بشكل افضل ، كما عود جمهوره دائما .

رامى صلد اثناء تصوير المسلسل

يذكر ان بطل مصر في رياضة الدراجات النارية رامي صلد، تعرض للإصابة اثناء مشاركته فى فعاليات رالي مصر للدراجات النارية، بعد سقوطه من دراجته النارية أثناء انطلاق المرحلة الثانية للبطولة فى فئة الرالي للأقل من 450cc .

رامى صلد اثناء تصوير المسلسل