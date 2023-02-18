4 آلاف في عداد المفقودين و8 ضحايا.. تطور خطير لإعصار نيوزيلندا

عرضت فضائية “يورونيوز”٫ فيديو يرصد ارتفاع عدد قتلى الإعصار المدمر في نيوزيلندا إلى 8 على الأقل وتعذر الاتصال بالآلاف.

وأوضحت أنه ارتفع عدد القتلى الذي خلّفه إعصار غابرييل العنيف الذي يضرب نيوزيلندا، إلى ثمانية، فيما أعلنت السلطات أن أكثر من 4.500 يتعذر الاتصال بهم حالياً أو في عداد المفقودين.

ويضرب إعصار هو الأقوى منذ عقود الجزيرة ما أدى إلى دمار واسع وفيضانات وانقطاع في الطرق والتيار الكهربائي في مناطق عدة بحسب ما قاله رئيس الوزراء، كريس هبكينز.

وضرب الإعصار البلاد الإثنين الفائت ويقارن العلماء بين الضرر الذي تسبب به وأضرار إعصار قاتل آخر ضرب البلاد عام 1988، وكان الأشد على نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة.