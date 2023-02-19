أهم أخبار توك شو.. انفراجة في أسعار الأرز والفراخ والأعلاف.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة |تفاصيل

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متحدث الزراعة: أسعار الاعلاف بدأت في الانخفاض منذ الإفراجات الأخيرة .. فيديو



أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود الفترة الأخيرة لحل أزمة الدواجن فور ملاحظة انخفاض الامدادات الخاصة بالذرة والفول الصويا، مضيفا: "محتاجين يكون في رؤية من التجار والموزعين لاتخاذ الإجراءات اللازمة عشان نوفر السلع".

أمن وآمان.. أحمد موسى: الدولة مستمرة في أعمال التنمية بـ شمال سيناء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه حضر حفل إنتهاء فترة الإعداد لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.

مفاجأة عن حكم التصوير خلال مناسك الحج والعمرة

كشف الشيخ أحمد كريمة استاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، حكم التصوير خلال مناسك الحج والنار.

وأضاف كريمة خلال حواره بقناة الحدث اليوم،:"التصوير خلال أداء مناسك الحج والعمرة "حرام"، ولا يتناسب مع تعظيم شعائر الله.





التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن توفير الأرز

كشف إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن تعليق العمل بالمدى السعري في سلعة الأرز هو تعليق وليس إلغاء نتيجة إنتهاء فترة القرار الصادر في 17 نوفمبر الماضي وإنتهت في 17 فبراير حيث كانت المدة ثلاثة اشهر وأن البت في مسألة العمل بفكرة "المدى السعري أو الأسعار الاسترشادية سيكون عقب إجتماع في غضون ساعات للبت في إمكانية استمرار العمل بالمدى السعري من عدمه، قائلاً : معندناش تسعيرة جبرية، ولذلك منقدرش نقول إنه فيه وقف ليها، لكن عندنا مدى سعري استرشادي.



فيروس فتّاك ويصعب انتشاره كوباء| طبيب: نسب الوفاة بـ «ماربورج» تصل لـ80%.. فيديو

تحدّث الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن فيروس ماربورج، لافتاً إلى أنه ينتشر بين المواطنين عن طريق الاتصال الوثيق بالسوائل الجسدية.

وقال “عنان” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، إن من فيروس ماربورج عائلة فيروس إيبولا الفتاك، لكنه يصعب انتشاره كوباء.

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة |تفاصيل

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة طقس غدا الأحد الموافق 19-2-2023، محذرة من طقس الساعات المقبلة وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.





خلي عندِك دم.. عمرو أديب يكشف تفاصيل طرد مسؤولة إسرائيلية من الاتحاد الأفريقي



كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل محاولة الإسرائيليين دائما التقرب من العرب، فى كل مكان وكل حدث.

وأوضح أديب خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، قائلا:"تبقى بتزور أمريكا ولا لندن فجأة تلاقي واحد داخل عليك يقولك أهلا أنا إسرائيلي.. دايما عاوزين يتقربوا من العرب".

الاحتيال على تجّار الآثار| تفاصيل جديدة حول ضبط المقبرة الفرعونية المزيفة.. فيديو



استعرضت الإعلامية إيمان الحصري، فيديو يرصد العثور على مقبرة فرعونية “مزيفة” للاحتيال على تجّار الآثار.





التجار أحلّوا دمي ..عمرو أديب: الفرخة المستوردة فيها 6 صدور وسعرها أرخص

علق الإعلامى عمرو أديب على ارتفاع أسعار الدواجن والبيض والبانيه.

وأوضح أديب خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"،قائلا:" دخلت معركة اسعار الفراخ دى من 5 سنين والتجار أحلوا دمي وقتها".



شعبة الدواجن : الفراخ المستوردة أرخص 25 جنيه في الكيلو



أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك اتجاها لإستيراد الفراخ من الخارج.

وقال “السيد” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، أن الفراخ المستوردة أرخص من الفراخ المصري بـ 25 جنيها.

شراء الهياكل..شعبة الدواجن تكشف مفاجأة جديدة

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن العجز في قطاع الدواجن يصل لـ40% على الأقل خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الاستهلاك يزيد في رمضان عن 30%، ولكن المؤشرات تشير إلى عدم وجود زيادة في استهلاك المواطن هذا العام، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطن المصري.