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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد محمد شرف .. تعرف على وصيته الأخيرة لابنه

محمد شرف
محمد شرف

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان محمد شرف الذي قدم أعمالا عديدة متميزة.

وتواصل موقع صدى البلد الإخباري مع نجله  "هشام"  والذي كشف - عن ما كتبه والده في وصيته، والذي يتعلق بمشواره الفني، وكيف عليه أن يختار أدواره حتى يكون مؤثرًا.

وقال ابن محمد شرف أن والده شدد عليه أن يكون مثله في الوسط الفني، له أدوار مميزة وذلك ليس بشرط أن يكون حجم الدور كبيرًا في العمل ولكن أن يكون مؤثرًا، وذلك حتى يترك بصمة فنية، مضيفًا أن الراحل طالبه بالتعلم من أخطائه بالعمل.
مسيرة محمد شرف :

استطاع خلال مسيرته الفنية تحقيق نجاحاً كبيراً، كما اتسمت اعماله بالتنوع والاختلاق ، ومن أشهر أعماله المسرحية  “حودة كرامة”، “فيما يبدو سرقوا عبده” و”القشاش”، لينتقل بعدها إلى شاشة التلافزيون وقدم خلال مسيرته نحو 40 عملا دراميا، أبرزها: “أربيسك”، “للعدالة وجوه كثيرة”، “ريا وسكينة”، “سر الأرض” “أبوالعلا 90″،  وضم سجله نحو 65 فيلما منها: “ليلة ساخنة”، “صباحو كدب”، “آسف على الإزعاج”، “مجرم مع مرتبة الشرف”، “الرهينة”.


وفاة محمد شرف :


عاش الفنان محمد شرف معاناة كبيرة في آخر سنوات عمره، بدأت عام 2009 بإصابته بعدة جلطات في المخ وإجرائه 3 عمليات جراحية في عام واحد، وزاد الأمر قلة الأعمال الفنية، لتنتهي بأزمة قلبيةقضت عليه؛ لتنتهي حياته بشكل مأساوي.

محمد شرف ذكري ميلاد الفنان محمد شرف

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