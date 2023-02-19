مصرف لبنان: توجد عدة أسعار لـ الدولار.. وهذه قيمته الرسمية |فيديو

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، إن هناك عدة أسعار لـ الدولار، وأي مواطن مودع يستطيع أن يسحب 400 دولار شهريًا مقابل 15 ألف ليرة للدولار الواحد، وذلك من أجل السيطرة على السوق النقدي، وتكون هناك شفافية وحوكمة، لذلك تم عمل منصة مصرفية تابعة للمصرف المركزي.

وأضاف «سلامة»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن السعر الرسمي داخل المصرف للدولار 15 ألف ليرة، وهذا السعر مناسب للمديونين بالمصارف، وساعد أن يُغطي ديونهم، كما ساعد على إنقاذ المصارف من شبح الإفلاس وخسارة المودعين أموالهم.

السعر الثاني للدولار

وأوضح حاكم مصرف لبنان، أن السعر الثاني للدولار في لبنان هو سعر الصيرفة، وهو أيضًا يتبع المصرف، ويتم تسجيل فيه كل العمليات التي يتم التعامل فيها بالسوق النقدي، وتكون خاصة للأشخاص الراغبين في الاستيراد من الخارج وغيرها من تلك الأمور، وتكون بياناته على المنصة غير سرية بل واضحة، والدولار فيه بـ 34 ألف ليرة.

وأشار إلى أن السلع مقدرة بالدولار، ونتخذ بعض الخطوات من أجل تخفيف النتائج السلبية على المواطن بمعالجات محددة، معلقا «مكنش عندنا بديل نقدمة نخلي المواطن لا يشعر أن هناك أزمة، بنعمل على أن قدرته الشرائية تبقى ثابته لما يقبض معاشة بالدولار، لأنه بيبيعه بسعر أعلى في السوق الموازي عشان يشتري السلع والمنتجات من عند التاجر وتكون تسعيرتها طبقا للسوق الموازي وسعر الدولار فيه».