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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انفراجة قريبة.. استيراد الدواجن والأرز من الخارج خلال الفترة المقبلة

الدواجن
الدواجن

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن لدينا فجوة كبيرة ونحتاج لسدها في موضوع الأعلاف في صناعة الدواجن.

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أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أسعار الدواجن


وأضاف عبد العزيز السيد، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن سيتم توفير مساحات لزراعة الذرة والصويا لتقليل الفجوة الاستيرادية.
 

لابد من تحركات إيجابية

 

وتابع الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن لابد من تحركات ايجابية من الجميع في أزمة الدواجن، مؤكدا أنه سيتم استيراد الدواجن والأرز من الخارج خلال الفترة المقبلة.
 

 

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