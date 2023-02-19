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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الهوايات مسألة مهمة جدا

وكيل مجلس الشيوخ: العنف الأسري وراء الطفولة المعذبة

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الأسرة هي أول ما يفتح الطفل عينيه عليه، وبالتالي إذا كان الأب ملتزما يكون الطفل ملتزما، والأم كذلك، مشيرًا إلى أن العنف الأسري أساسه الطفولة المعذبة، مثل عدم الاهتمام وتعرض الطفل للضرب عند البكاء، وعندما يحدث كل ذلك، من الصعب أن تكون نفسية هذا الطفل سوية في المستقبل. 

وأضاف أبو شقة، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء على قصواء»، المُذاع على قناة cbc، أن المدرسة هي الأسرة الثانية بالنسبة للطفل، موضحًا: «حتى الآن، لا أنسى نماذج مدرسين بالفطرة، كانوا يعاملوننا كأبناء، وكنا نعاملهم كآباء». 

الهوايات مسألة مهمة جدا


وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: «الهوايات مسألة مهمة جدا، يجب أن تهتم المدارس بها من خلال المجموعات، مثل الرسم والموسيقى والأدب والبلاغة: "استفدت كثيرا من مجموعات الأدب والبلاغة»، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بحصة الدين في المدارس، لأنه القيمة التي تعلم الإنسان كيف يتعامل مع نفسه والغير ويكون لديه الرحمة والضمير: "في مدرستي بأسيوط لم يعرف التعصب لنا طريقا، ولم يكن هناك أي فارق بين مسلم ومسيحي".

أبو شقة قصواء الخلالي الطفولة المعذبة العنف الأسرى مجلس الشيوخ الأسرة

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