شهر على الانطلاق ... تفاصيل سباق جائزة السعودية الكبرى 2023

اعلن منظمى سباق جائزة السعودية الكبرى ، عن الانتهاء من التجهيزات الخاصة بانطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2023 ، والذى سيقام خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2023، ويقام على حلبة كورنيش جدة .

حلبة جدة

وقال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، أن الجمهور سيحظى بعطلة نهاية أسبوع حافلة بالإثارة على صعيد السباقات، إلى جانب ثلاثة أيام من الفعاليات الترفيهية التي لا تنسيى، والتي تتضمن حفلات موسيقية يحييها نخبة من ألمع نجوم الموسيقى والغناء في العالم، حيث يستضيف برنامج الحفلات الموسيقية لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لهذا العام نجوماً عالميين مثل كالفين هاريس وترافيس سكوت ودي جي أفروجاك والنجم المصري أحمد سعد .

وأضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: “نتطلع إلى سباق ممتع آخر في عطلة نهاية الأسبوع لسباق هذا العام بعد شهر واحد من الآن، واصلنا العمل بعد السباقين الماضيين، لتعزيز تجربة الجمهور وجعل زيارتهم أكثر متعة ليحظى الآلاف ممن يحضرون السباق بتجربة غير مسبوقة وتلائم الجميع في حلبة كورنيش جدة، سواء في إثارة السباق على أسرع حلبة شوارع في العالم، إلى مناطق الجمهور الملائمة لجميع أفراد الأسرة، وأيضاً برنامج الحفلات الموسيقية عالمية المستوى”.

حلبة جدة

وستسضيف حلبة كورنيش جدة الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1 لهذا العام، إذ يعد السباق الثالث على الحلبة المذهلة خلال أقل من 16 شهراً فقط، امتداداً للشراكة طويلة الأمد بين المملكة العربية السعودية والفورمولا 1 والتي بدأت برعاية طيران السعودية لفريق ويليامز في العام 1978، وصولاً لاستضافة سباق الجائزة الكبرى، وتتواصل هذه المسيرة لصناعة مستقبل واعد بخطط طموحة للارتقاء بقطاع رياضة المحركات في المملكة العربية السعودية.

وأكمل الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل: “كان يمتكلني الفخر عندما كنت صغيراً عند رؤية اسم شركة سعودية في رياضة عالمية مرموقة مثل الفورمولا 1 ، توثقت العلاقة بين طيران السعودية وفريق ويليامز حتى استضافتنا سباق الفورمولا 1 والآن نرى المزيد من الشركات السعودية تشارك مع الفورمولا 1، مثل أرامكو مع أستون مارتن ونيوم مع ماكلارين.

حلبة جدة

وفي المستقبل، أتوقع أن تذدهر هذه العلاقة لتلعب دوراً أكبر حتى نتمكن من تأسيس فريقاً سعودياً خاصاُ في الفورمولا 1، أو سائق سعودي للفورمولا 1 في المستقبل”.