نبوءة تتحقق.. صورة حقيقية لخروج لهب للسماء من تمثال السيد المسيح

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها البرق وهو يضرب تمثال للسيد المسيح، وكان موقع هذه الصورة بالقرب من ريو دي جانيرو ، البرازيل.

البرق يضرب تمثال السيد المسيح

بداية تداول هذه الصورة يرجع إلى 11 فبراير 2023، حين بدأت صورة التمثال البرازيلي المعروف باسم المسيح المخلص تنتشر عبر المنصات.

لكن هل هذه الصورة مفبركة ؟

تتبع موقع “سنوبس” حقيقة هذه الصورة التي يظهر فيها التمثال بينما يضرب البرق الجزء العلوي منه، وتم مشاهدة هذه الصورة ملايين المرات عبر منصات مثل تويتر وتيك توك وريدت.

تم نشر هذه الصورة، للتمثال الذي يقع في أحد أشهر مناطق الجذب السياحي في البرازيل، ويقع خارج ريو دي جانيرو .

لم تكشف عمليات البحث عن علامات لتزوير او فبركة للصورة، أو أنها من مكان آخر، فيما أفادت عدة منشورات ، بما في ذلك وكالة الأنباء الكاثوليكية، أن الصورة التقطت من قبل المصور البرازيلي فرناندو براجا في 10 فبراير 2023.

حقيقة صورة البرق يضرب تمثال السيد المسيح

يتضمن حساب “المصور فراندوا براجا” على موقع انستجرام، العديد من الصور للمسيح المخلص ، بما في ذلك الصور التي تظهر التمثال أمام القمر وعندما تمر الطائرات أمامه.

وزعم البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أن الصاعقة نبوءة، ومع ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي يضرب فيها البرق السيد المسيح، وقال المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء إن التمثال يتعرض لبرق يصل إلى خمس مرات كل عام ، وفقًا لأطلس أوبسكورا .

في عام 2008 ، أصيب التمثال أيضًا ببرق في الرأس وتضرر بشكل طفيف، وبعد ست سنوات ، في عام 2014 ، تم إصلاح التمثال وترميمه.