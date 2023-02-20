عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نبوءة تتحقق.. صورة حقيقية لخروج لهب للسماء من تمثال السيد المسيح

صورة تمثال السيد
صورة تمثال السيد المسيح

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها البرق وهو يضرب تمثال للسيد المسيح، وكان موقع هذه الصورة بالقرب من ريو دي جانيرو ، البرازيل.

البرق يضرب تمثال السيد المسيح

بداية تداول هذه الصورة يرجع إلى 11 فبراير 2023، حين بدأت صورة التمثال البرازيلي المعروف باسم المسيح المخلص تنتشر عبر المنصات.

txt

الأسرة ماتت.. مأساة في جزيرة بدران بشبرا.. والجيران:النيران التهمت المنزل بسرعة البرق

txt

البرق.. الجيش الإسرائيلي يبدأ اختبارات ميدانية على دبابة جديدة يصفها بـ«وحش النار»

لكن هل هذه الصورة مفبركة ؟

تتبع موقع “سنوبس” حقيقة هذه الصورة التي يظهر فيها التمثال بينما يضرب البرق الجزء العلوي منه، وتم مشاهدة هذه الصورة ملايين المرات عبر منصات مثل تويتر وتيك توك وريدت.

تم نشر هذه الصورة، للتمثال الذي يقع في أحد أشهر مناطق الجذب السياحي في البرازيل، ويقع خارج  ريو دي جانيرو .

لم تكشف عمليات البحث عن علامات لتزوير او فبركة للصورة، أو أنها من مكان آخر، فيما أفادت عدة منشورات ، بما في ذلك وكالة الأنباء الكاثوليكية، أن الصورة التقطت من قبل المصور البرازيلي فرناندو براجا  في 10 فبراير 2023.

حقيقة صورة البرق يضرب تمثال السيد المسيح

 يتضمن حساب “المصور فراندوا براجا” على موقع انستجرام، العديد من الصور للمسيح المخلص ، بما في ذلك الصور التي تظهر التمثال أمام القمر وعندما تمر الطائرات أمامه.

وزعم البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أن الصاعقة نبوءة، ومع ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي يضرب فيها البرق السيد المسيح، وقال المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء إن التمثال يتعرض لبرق يصل إلى خمس مرات كل عام ، وفقًا  لأطلس أوبسكورا .

في عام 2008 ، أصيب التمثال أيضًا ببرق في الرأس وتضرر بشكل طفيف، وبعد ست سنوات ، في عام 2014 ، تم إصلاح التمثال وترميمه.

البرازيل البرق يضرب تمثال السيد المسيح السيد المسيح البرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف الكيلو هيبقى بكام.. مفاجأة في أسعار الأرز بعد إلغاء التسعيرة الجبرية

البانيه يتراجع 25 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن اليوم

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب.. والجرام أقل من 1450 جنيهًا الآن

التنازل عن مليون دولار.. الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق

الحكومة تجهز مفاجأة سارة للموظفين قبل رمضان

إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعمى لحظي.. تفاصيل مرعبة

اتفضحت أنا وبناتي.. مطلقة ترسل صورها لعشيقها بالخارج

خرجوه جثة.. مأساة الطفل عماد صارع الموت في بالوعة 8 ساعات.. فيديو

ترشيحاتنا

اليوم.. الخطة والموازنة بالبرلمان تناقش تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول

بعد أنباء خطوبتها... رضوى الشربيني تظهر بإطلالة غير متوقعة| شاهد

عرض الاثنين.. خصم 5000 جنيه على iPhone 14 Pro Max

محادثات وشيكة بين روسيا وتركيا بشأن صفقة الحبوب

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 20-2-2023

بقوة 4.5 درجة.. هزة أرضية قبالة جزيرة صقلية الإيطالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير مكلفة.. طريقة عمل القشطوطة

نبوءة تتحقق.. صورة حقيقية لخروج لهب للسماء من تمثال السيد المسيح

بفستان جريء.. رايا أبي راشد تثير الجدل بإطلالتها في BAFTA 2023

شاب مصري يصمم ملابس فرعونية مميزة لـ مضيفات الطيران.. ما القصة؟| صور

فيديو

الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ