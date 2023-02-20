هل النوم بعد الفجر يسبب الفقر وينزع البركة؟.. الإفتاء: احذره لـ7 أسباب

تنبع أهمية سؤال : هل النوم بعد الفجر يسبب الفقر وينزع البركة ؟ من أمرين أولهما أنه يتعلق بالرزق الذي يسعى إليه الجميع بل ويبذلون كل ما بوسعهم وأكثر للحصول عليه، وثانيهما أن النوم بعد الفجر شاع وأصبح عادة الكثيرين مع اختلاف أسبابهم، من هنا تأتي الحاجة لمعرفة هل النوم بعد الفجر يسبب الفقر وينزع البركة ؟، خاصة وأن الاستيقاظ مبكرًا والتبكير في العمل أو في السعي لطلب الرزق يعد من الوصايا النبوية الواردة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، وفضائل الجلوس للذكر بعد صلاة الفجر العظيمة.

هل النوم بعد الفجر يسبب الفقر

أجاب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال : هل النوم بعد الفجر يسبب الفقر وينزع البركة ؟، بأن الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ » رواه الترمذي .

وأوضح أن من فوائد عدم النوم بعد الفجر أنه علينا أن نعمل بالضرورة فى فضائل الأعمال، فعندما نعوّد أنفسنا عندما نصلى الفجر نجلس فى مصلانا نذكر الله حتى تطلع الشمس فجميل أن يفعل الإنسان ذلك، حيث إن وقت الفجر كله مبارك، وللوقت الذي يعقب صلاة الفجر تحديدًا فضل عظيم لمن يلتمس الخير من الله، وذلك بأن ينصرف العبد لذكر الله، يُسبحه ويحمده، ويستغفره ويرجوه رزقًا وتوفيقًا؛ فقد قال –صلى الله عليه وسلم-: «من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تَطلع الشمس، ثمّ صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة»، وجاء في فضل عدم النوم بعد الفجر أن صاحبه:

• له أجر الحجة والعمرة كما جاء في الحديث الشريف، ولكن دون أن تسقط الفريضة عن المقتدر.

• له أجرُ أن تصلي الملائكة عليه وتستغفر له، ما دام يصلي ويذكر الله بعد الفجر.

• له من خير الدنيا ونعيمها، وواسع رزقها .

• يضيف على صاحبه الغبطة والسرور.

• وما يفتح له الأبواب المغلقة.

و ورد أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام بعد صلاة الصبح لأن الله بارك لهذه الأمة في بكورها، كما في الحديث : “اللهم بارك لأمتي في بكورها”، ولذلك نص الفقهاء على كراهة النوم بعد صلاة الفجر، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يبارك لأمته في البكور، روى ذلك أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه، أنه صلى الله عليه وسلم مر على ابنته فاطمة رضي الله عنها وهي مضطجعة وقت الصباح، فقال لها: «يا بنية قومي اشهدي رزق ربك، ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» رواه البيهقي، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الطبراني في الأوسط: «باكروا الغدو -أي الصباح- في طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح» ولذا قد نص الفقهاء على كراهة النوم بعد صلاة الفجر.

حديث النوم بعد الفجر يسبب الفقر

وردت عدة أحاديث لا تصح عن نوم الصبحة ، ومنها : ما روي عن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- في ميزان الاعتدال، وحدثه الذهبي : (الصّبحةُ تمنعُ الرِّزقَ ، أو قال : بعضَ الرزقِ) وهو حديث منكر، فيما جاءت رواية لا تصح في الموضوعات لابن الجوزي وفي الدر الملتقط موضوع ، وهي : ( الصُّبحةُ تمنعُ الرِّزقَ)، ونفس الرواية جاءت عن أنس بن مالك وعثمان بن عفان ، في الجامع الصغير وحدثه السيوطي ، وحكمها ضعيف.