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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فقدنا قيمة كبيرة | المفتي ناعيًا رئيس نادي قضاة مجلس الدولة

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- المستشار سمير يوسف البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، الذي وافته المنية اليوم الإثنين.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الإثنين: لقد فقدنا قيمةً وقامة وطنية كبيرة، أدَّى دَوره وواجبه الوطني في أعلى منصات القضاء على أكمل وجه حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

وتوجَّه المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة السيد المستشار سمير يوسف البهي، ولكلِّ أهله وذويه وزملائه ومحبيه… وكل أعضاء الأسرة القضائية، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهلَه وذويه خالص الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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فقدنا قيمة كبيرة | المفتي ناعيًا رئيس نادي قضاة مجلس الدولة

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