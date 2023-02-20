الليلة.. أول عرض لمسرحية "تقدر" لإحياء المسرح المدرسي على الفضائيات

تعرض قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسرحية "تقدر" الليلة ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقنوات مدرستنا.

كما يحل صناع وأبطال عرض "تقدر" ضيوفا مساء اليوم، على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة DMC للحديث عن كواليس العمل وأهمية مبادرة إحياء المسرح المدرسي.

شارك في العرض قائمة طويلة من النجوم، منهم يسرا وكارول سماحة وأكرم حسني ومحمد فراج وحنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد ومحمد الشرنوبي وأحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق.

عرض تقدر من تأليف مدحت العدل، وإخراج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.

ويعتبر العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، ونفذ تقنياتها محمود صبري، الحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.

شارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفلا تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية، وقامت المخرجة بتول عرفة بإدخال الأطفال في ورش فنية استمرت لأشهر لدعم مواهبهم في التمثيل.

وناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.