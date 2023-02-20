ميدو يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة بالدوري

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة غزل المحلة في الجولة الـ 19 من منافسات الدوري الممتاز .
شهدت عودة عبد الرحمن مجدى صانع العاب الفريق لأول مرة منذ فترة طويلة بعد تمديد تعاقده مع الدراويش وانتهاء ازمته.
وضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى : محمد فوزي ، محمد كوكو
خط الدفاع : باهر المحمدي ، محمد هاشم ، محمد نصر ، احمد محسن ، محمد دسوقي ، كريم عرفات .
خط الوسط : كريم الديب ، محمد بيومي ، عماد حمدي ، محمد مخلوف ،سيرجي اكا، محمد حسن ، محمد عبد السميع ، أحمد مدبولي ، عبد الرحمن مجدي .
خط الهجوم : محمد الشامي ، ياو انور ، فراس شواط ، حسن صابر.