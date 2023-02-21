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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال جديد يضرب حدود تركيا وسوريا بعد أسبوعين من الكارثة المدمرة

اسرة تفزع الى الشارع
اسرة تفزع الى الشارع بعد حدوث الزلزال

ضرب زلزال آخر المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا يوم الاثنين، بعد أسبوعين فقط من تدمير المنطقة بزلزال أكبر قتل أكثر من 47 ألف شخص وألحق أضرارا أو دمر مئات الآلاف من المنازل.

وكان مركز زلزال الاثنين ، الذي بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر ، بالقرب من مدينة أنطاكيا جنوب تركيا وشعر به السكان في سوريا ومصر ولبنان.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الهزة الأرضية ضربت على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).

وقال رئيس بلدية هاتاي ، لوتو سافاس ، لمحطة هابر ترك ، إنه تلقى تقارير عن بعض الأشخاص الذين علقوا تحت الأنقاض بعد الزلزال الأخير. 

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 200.

وفي سامانداغ- حيث أبلغت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد عن مقتل شخص- قال السكان إن المزيد من المباني انهارت، لكن معظم المدينة فروا بالفعل بعد الزلازل الأولية. 

وظهرت أكوام الحطام والأثاث المهمل في الشوارع المهجورة المظلمة.

وقالت منى العمر إنها كانت في خيمة في حديقة وسط أنطاكيا عندما بدأت الأرض في الارتفاع مرة أخرى.

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واضافت وهي تبكي وهي تحمل ابنها البالغ من العمر 7 سنوات بين ذراعيها: 'اعتقدت أن الأرض ستنفتح تحت قدمي'.

وقبل ذلك بساعات ، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في زيارة لتركيا، إن واشنطن ستساعد 'طالما أن الأمر يتطلب' مع اقتراب عمليات الإنقاذ في أعقاب زلزال 6 فبراير وتوابعه ، وتحول التركيز إلى نحو المأوى العاجل وأعمال إعادة الإعمار.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ ، الاثنين ، إن عدد قتلى الزلازل قبل أسبوعين ارتفع إلى 41156 في تركيا ، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر ، حيث من المعروف أن 385 ألف شقة دمرت أو لحقت بها أضرار جسيمة ولا يزال الكثير من الناس في عداد المفقودين.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن أعمال البناء لنحو 200 ألف شقة في 11 مقاطعة منكوبة بالزلزال في تركيا ستبدأ الشهر المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية لدعم الاستجابة للزلزال في تركيا وسوريا بلغ 185 مليون دولار.

فيما قالت وكالة الصحة الجنسية والإنجابية التابعة للأمم المتحدة إن من بين الناجين من الزلازل حوالي 356 ألف امرأة حامل بحاجة ماسة إلى الوصول إلى الخدمات الصحية، ومن بينهم 226 ألف امرأة في تركيا و 130 ألف في سوريا ، منهن 38800 سَتَلِد في الشهر المقبل. كانت الكثير منهن تحتمين في المخيمات أو يتعرضن لدرجات حرارة منخفضة للغاية تصل إلى شديدة البرودة وتكافحن من أجل الحصول على طعام أو مياه نظيفة.

المساعدات السورية
وفي سوريا، التي مزقتها بالفعل حرب أهلية منذ أكثر من عقد ، سقط معظم القتلى في الشمال الغربي ، حيث قالت الأمم المتحدة إن 4525 شخصًا قتلوا. ويسيطر على المنطقة مسلحون في حالة حرب مع القوات الموالية للرئيس بشار الأسد مما يعقد جهود الإغاثة.

ويقول مسؤولون سوريون إن 1414 شخصا قتلوا في مناطق خاضعة لسيطرة حكومة الأسد.

قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية (MSF) إن قافلة مؤلفة من 14 من شاحناتها دخلت شمال غرب سوريا من تركيا يوم الأحد للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

كما يضغط برنامج الغذاء العالمي على السلطات في تلك المنطقة لوقف منع وصول المساعدات من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 197 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية من الأمم المتحدة دخلت شمال غرب سوريا حتى صباح الاثنين عبر معبرين حدوديين.

عاد آلاف اللاجئين السوريين في تركيا إلى منازلهم في شمال غرب سوريا للتواصل مع الأقارب المتضررين من الدمار.

عند معبر سيلفيغوزو الحدودي التركي ، اصطف مئات السوريين ابتداء من ساعة مبكرة من صباح الاثنين للعبور.

مصطفى حنان ، الذي أوصل زوجته الحامل وابنه البالغ من العمر 3 سنوات ، قال إنه رأى حوالي 350 شخصًا ينتظرون.

قال شخص بالغ من العمر 27 عامًا إن عائلته كانت تغادر لبضعة أشهر بعد انهيار منزلهم في أنطاكيا، بعد أن أخذ تعهدًا من قبل السلطات بالسماح لهم بقضاء ما يصل إلى 6 أشهر في سوريا دون فقدان فرصة العودة إلى تركيا.

وأضاف 'أنا قلق من عدم السماح لهم بالعودة'. 'لقد انفصلنا بالفعل عن أمتنا. هل سننفصل عن عائلاتنا الآن أيضًا؟ إذا أعدت البناء هنا لكنهم لا يستطيعون العودة ، فستضيع حياتي.'

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