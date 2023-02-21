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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مينا نبيل شوقي: كلنا صحاب بـ«مسلسل تياترو».. ورؤوف عبدالعزيز مركز في شغله

مينا نبيل شوقي
مينا نبيل شوقي

قال الفنان مينا نبيل شوقي -بطل مسلسل تياترو- إنه يجسد في أحداث المسلسل دور عطية الذي يعمل نجارا ويقع في حب «فريدة» ابنة كمال فؤاد، وعندما يعلم بأنهم سيفتتحون المسرح يقرر أن يساعدهم وينفذ لهم ديكور العروض المسرحية، وتتوالى الأحداث. 

وأضاف مينا نبيل شوقي، في لقاء مع كاميرا صدى البلد، أن مسلسل شاهد عيان كان أول أعماله الفنية، ثم مسلسل الطاووس للمخرج رؤوف عبد العزيز، ثم توالت أعماله بـ مسلسل خمس دقايق للمخرج عبدالعزيز حشاد، ثم مسلسلات: (إلا أنا- زي القمر- وجوه). 

وأعرب مينا نبيل شوقي، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل تياترو، قائلا: «تجربة لطيفة جدا كلنا 22 طالب من معهد فنون مسرحية مشاركين في المسلسل ده». 

وأضاف مينا نبيل شوقي: «حاجة جميلة جدا كلنا أصحاب في مسلسل تياترو والكيميا والطاقة كانت حلوة قوي في الكواليس.. وأستاذ رؤوف عبد العزيز من أحسن الناس اللي ممكن تشتغل معاه وهو عملي جدا ومركز في شغله».  

 

تفاصيل مسلسل تياترو 

مسلسل "تياترو" من إنتاج شركة كوديكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو عمل فني جديد من نوعه، حيث تم الجمع فيه بين الدراما والمسرح معا، حيث يتخلله العديد من العروض المسرحية، ويراهن من خلاله المخرج رؤوف عبد العزيز على المواهب الشابة.

وتم الاستقرار على 22 ممثلا شابا، ليُسند إليهم بطولة مسلسل تياترو، مع الاستعانة بعدد من النجوم - يظهرون كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل، قام بكتابة حلقات المسلسل ورشة سيناريو جميع عناصرها من الشباب أيضًا.

يشار إلي أن تجربة "تياترو" ليست الأولى لـ رؤوف عبد العزيز، في اكتشاف المواهب والدفع بهم في أعمال فنية، حيث سبق ومنح الفرصة للعديد منهم، في كل أعماله الفنية بداية من مسلسل" ألف ليلة وليلة"، و مسلسل " طاقة نور"، و"فوق الحساب"، و"قمر هادي"، و"الطاووس"، وأخبرهم مسلسل "انحراف"، الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا بطولة النجمة روجينا. 

مينا نبيل شوقي
مينا نبيل شوقي
مينا نبيل شوقي
مينا نبيل شوقي
مينا نبيل شوقي
مينا نبيل شوقي
مينا نبيل شوقي
مينا نبيل شوقي
تياترو مسلسل تياترو مينا نبيل شوقي الفنان مينا نبيل شوقي رؤوف عبد العزيز المخرج رؤوف عبد العزيز

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