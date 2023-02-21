أخبار الفن| ظهور شبيهة تارا عماد في مسلسل تياترو.. ورشا مهدي تنضم لمسلسل الكتيبة 101

شبيهة تارا عماد بمسلسل تياترو.. نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها رشا مهدي تنضم لمسلسل الكتيبة 101، وصلة رقص لـ أسما شريف منير على إنستجرام، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:
نسخة منها.. إميلي خالد تعلق على الشبه بينها وبين تارا عماد
علقت الفنانة إميلي خالد، بطلة مسلسل تياترو، على الشبه بينها وبين الفنانة تارا عماد، قائلة إن لديها شقيقة تدرس في معهد فنون مسرحية، تشبه «تارا» أكثر منها.
سام عادل: رؤوف عبد العزيز شجعنا.. والمسرح هو الأساس
قالت الفنانة سام عادل -بطلة مسلسل تياترو- إنها أحبت العمل مع المخرج رؤوف عبد العزيز، في كواليس المسلسل.
إميلي خالد: في مواهب شابة ما أخدتش فرصتها.. وأشرف زكي دعمنا
قالت الفنانة إميلي خالد -بطلة مسلسل تياترو- إنها طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وأنها تجسد شخصية شاهيناز عصمت الحلواني سيدة الأعمال الكبيرة المُحبة للتمثيل رغم رفض أبوها.
إميلي خالد: مشاهد مسلسل تياترو زي الفل بسبب رؤوف عبد العزيز
علقت الفنانة إميلي خالد -بطلة مسلسل تياترو- على التعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز، في المسلسل.
وصلة رقص لـ أسما شريف منير ولوك غريب على إنستجرام| شاهد
تألقت اسما شريف منير، في مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
منة بكر: المخرج رؤوف عبد العزيز فتح لنا المجال في مسلسل تياترو
قالت الفنانة منة بكر -بطلة مسلسل تياترو- إنها تلعب في المسلسل دور فتاة تتدعى سلوى، وهي تعاني من مشاكل نفسية بسبب تربيتها الغلط في البيت وتربية أمها لها الغلط.
رشا مهدي تنضم إلى مسلسل الكتيبة 101 في رمضان
كشفت الفنانة رشا مهدي -عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن انضمامها إلى أبطال مسلسل الكتيبة 101، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.
منة بكر: توجد طاقات تمثيلية رهيبة في المسرح.. ومسلسل تياترو دعمنا
قالت الفنانة منة بكر -بطلة مسلسل تياترو- إنها لم تشعر بفارق نفسي بينها وبين النجوم ضيوف الشرف، المشاركين بمسلسل تياترو، المعروض حاليا عبر قناة cbc الفضائية.