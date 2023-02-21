أخبار الفن| ظهور شبيهة تارا عماد في مسلسل تياترو.. ورشا مهدي تنضم لمسلسل الكتيبة 101

شبيهة تارا عماد بمسلسل تياترو.. نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها رشا مهدي تنضم لمسلسل الكتيبة 101، وصلة رقص لـ أسما شريف منير على إنستجرام، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

علقت الفنانة إميلي خالد، بطلة مسلسل تياترو، على الشبه بينها وبين الفنانة تارا عماد، قائلة إن لديها شقيقة تدرس في معهد فنون مسرحية، تشبه «تارا» أكثر منها.

قالت الفنانة سام عادل -بطلة مسلسل تياترو- إنها أحبت العمل مع المخرج رؤوف عبد العزيز، في كواليس المسلسل.

قالت الفنانة إميلي خالد -بطلة مسلسل تياترو- إنها طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وأنها تجسد شخصية شاهيناز عصمت الحلواني سيدة الأعمال الكبيرة المُحبة للتمثيل رغم رفض أبوها.

علقت الفنانة إميلي خالد -بطلة مسلسل تياترو- على التعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز، في المسلسل.

تألقت اسما شريف منير، في مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

قالت الفنانة منة بكر -بطلة مسلسل تياترو- إنها تلعب في المسلسل دور فتاة تتدعى سلوى، وهي تعاني من مشاكل نفسية بسبب تربيتها الغلط في البيت وتربية أمها لها الغلط.

كشفت الفنانة رشا مهدي -عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن انضمامها إلى أبطال مسلسل الكتيبة 101، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

قالت الفنانة منة بكر -بطلة مسلسل تياترو- إنها لم تشعر بفارق نفسي بينها وبين النجوم ضيوف الشرف، المشاركين بمسلسل تياترو، المعروض حاليا عبر قناة cbc الفضائية.