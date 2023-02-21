وصايا المشاهير قبل وفاتهم.. رقص واحتفالات و"حنة" بجنازات شيرين وصباح ورشدى أباظة

فجرت الفنانة شيرين رضا مفاجاة بعد تصريحها بوصيتها الأخيرة عند رحيلها ، وذلك خلال لقائها فى برنامج ABtalks والتى مثلت صدمة لجمهورها، خاصة أنه أمر غير متوقع منها، فضلا عن أنه أعاد للأذهان وصايا النجوم الغريبة والصادمة بعد وفاتهم، وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

شيرين رضا

كشفت الفنانة شيرين رضا عن وصيتها الأخيرة عند رحيلها ومفارقتها للحياة ، وهو ما اعتبره البعض نوعا من الصدمة لهم.

وقالت شيرين رضا ، فى البرومو الذى نشره الإعلامي انس بوخش لبرنامجه ABtalks والذى من المقرر عرضه اليوم : أنا مش عاوزه عزاء ولا حد يبكى عند رحيلي وعاوزه يسود حالة من الفرح والبهجة وحفله والناس تحتفل.

إلهام شاهين

أما الفنانة إلهام شاهين، فقالت خلال حفل إطلاق كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي، إنها ستبادر بالموافقة بالتبرع بأعضائها حال وفاتها، مشيرة إلى أنها تعلن ذلك رسميًا طالما أن هناك أعضاء مسموح بالتبرع بها وتخضع للشروط الطبية اللازمة.

ودعت إلهام شاهين، الجميع للتبرع بأعضائهم في حالة الوفاة، قائلة: «في الآخر الجسم ده هياكله الدود فالأولى إن فيه إنسان يعيش بسببه» ، وتفاعل الحضور معها بالتصفيق على ما قالته.

وحصل موقع“صدى البلد” على تسجيل صوتي من النجمة إلهام شاهين تكشف فيه تفاصيل توصيتها الأخيرة بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها، وفقا لما أعلنته على هامش حفل إطلاق كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي.

وقالت النجمة إلهام شاهين، إنها تريد أن تعلن للجميع أنها سوف تُقدم على التبرع بأعضائها بعد وفاتها، وأنها تريد أن تكون قدوة لغيرها، وأن يقدم الكثيرون على التبرع بأعضائهم لأن هذه الأعضاء سوف تفنى بعد الوفاة.

وأضافت إلهام شاهين: «أتمنى إني أكون قدوة للناس كلها لأننا مش هنخسر حاجة، وياريت نكون سبب في إنقاذ أي إنسان من مرض لأننا مش هنخسر حاجة والجسم ده هيفنى وهيصبح تراب وفعلًا هياكله الدود، فلو أي جزء في جسم إنسان حياته خلصت وفيه شخص تاني محتاجه عشان يعيش حياته واتزرع له العضو ده هنبقى عملنا خير كبير أوي وهنبقى ساعدنا بعض والخير يعم وإحنا هنكسب ثواب كبير».

رشدى أباظة

بينما الفنانة رشدى أباظة قبل رحيله بأيام قليلة طلب أن يحضروا اليه عامل اكسسوار عمل معه طويلا (عم دنجل) وعندما حضر الى المستشفى الذي كان يرقد فيها اباظة طلب الفنان الراحل ان يتركوه معه بمفردهما.

وبالفعل استمر (دنجل) معه لمدة ساعة وخرج الرجل صامتا لا يتحدث مع احد الا انه طلب من الفنان فكري اباظة الشقيق الاصغر لرشدي ألا يتم دفن النجم الكبير الا بعد ان يستدعوه وبالفعل رحل الفنان بعد ايام من تلك الواقعة واول شيء فكر فيه فكري اباظة هو استدعاء (عم دنجل ) دخل مباشرة الى مقبرة رشدي وملاها بـ(الحنة والريحان) وكلما سأله أحد عن سر هذا كان يقول كانت وصية النجم الكبير.

أحمد رمزى

كما اوصى الفنان احمد رمزى فى ايامه الاخيرة أن يتم دفنه فى الساحل الشمالى والذى كان يجلس به فى مرحلة حياته الأخيرة وكان متعلقا بهذا المكان.

صباح

ومن نجوم الزمن الجميل الذين تركوا وصايا غربية أيضا الشحرورة صباح التي طلبت من مشيعي جنازتها ان يرقصوا خلال تشييع جثمانها بدلا من البكاء والحزن.

عامر منيب

أما الفنان عامر منيب طالب وهو على فراش المرض من عائلته عدم حضور شقيقته جنازته او عزائه الا بعد قيامها باسترداد الاموال الى الاشخاص الذين اتهمت بالنصب عليهم في دبي، وذلك بعدما تورطت في 4 قضايا نصب لاستيلائها على أكثر من 20 مليون جنيه.

سلوى محمد على

بينما الفنانة سلوى محمد علي قالت في تصريحات تلفزيونية : "كل ممثل مسرح لديه أمنية أن يموت على خشبة المسرح.. وكان هناك تقليد لخروج جنازة كل ممثل مسرح من المسرح القومي".

وأشارت الى أن وصيتها هي خروج جنازتها من المسرح القومي، وذلك بسبب مشاركتها العديدة في تقديم المسرحيات على خشبة هذا المسرح العريق.

وأضافت: "التمثيل يعد ثاني أصعب مهنة في العالم، وهذا ما أكده علماء الاجتماع، وقالوا أن المهن الأصعب في العالم، العمل بالمناجم وتليها التمثيل".

حسين صدقى

واوصى الفنان حسين صدقى عائلته ان يحرقوا كل افلامه التي قام بتمثيلها ما عدا فيلم (خالد بن الوليد ) حيث شعر بان كثرة اذاعة هذه الاعمال تزيد من عقابه وغضب الله سبحانه وتعالي منه.

سوزان تميم

كانت الفنانة الراحلة سوزان تميم كتبت صوية لها قبل رحيلها بخط يدها حيث تضمنت تلك الوصية كلمات مؤثرة موحية بشعورها باقتراب نهايتها فقد اوصت فيها بأن تؤل كل ثروتها وكل ما تملكه من مجوهرات وعقارات إلى والدتها وشقيقها، ولم تذكر والدها في الوصية.

نور الشريف

كان الفنان نور الشريف يحب كثير مشهد وفاته فى مسلسل “عمر بن عبد العزيز” ولذلك قال فى تصريح تليفزيونى : “اتمنى يوم وفاتي أن يذيع التليفزيون هذا المشهد”.