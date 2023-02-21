الحق اشتري.. استقرار فى أسعار الذهب والجرام أقل من  1000 جنيه

تشهد أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الاستقرار علي مستوى جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 حوالي 1690 جنيها للجرام بعد أن تخطي فى تعاملات الشهر الماضي 1700 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وتسجل أسعار الذهب منذ بداية شهر فبراير حالة تراجع تدريجي إلي أن وصل سعر الذهب عيار 24 حوالي 1931 جنيها للجرام الأمر الذي يراه البعض الوقت الأنسب للشراء فى ظل تدني الأسعار.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 1,920 شراء 1,931

عيار 22 بيع 1,760 شراء 1,770

عيار 21 بيع 1,680 شراء 1,690

عيار 18 بيع 1,440 شراء 1,449

عيار 14 بيع 1,120 شراء 1,127

عيار 12 بيع 960 شراء 966

الاونصة بيع 59,712 شراء 60,067

الجنيه الذهب بيع 13,440 شراء 13,520

الكيلو بيع 1,920,000 شراء 1,931,429

أهمية أسعار الذهب

وتعد أسعار الذهب معلومات اقتصادية هامة للغاية يحرص المقبلين علي الزواج لشراء الشبكة وأيضا تهم المستثمرين خاصة انالذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للكثيرين من أجل الادخار .

سعر الذهب بالمصنعية

وبالنسبة ل أسعار الذهب بالمصنعية فإنها تختلف من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب وذلك بسبب التصريحات المتشددة من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي عن التضخم حيث خفض الاقتصاديون من توقعاتهم لأسعار الذهب في منتصف العام إلى 1800 دولار للأوقية، بدلا من 1850 دولارًا.

ومن المتوقع أن يستمر الفيدرالي الأمريكي فى قرارات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يلقي بظلاله على أسعار الذهب والتي قد تؤدي إلي الانهيار بسبب ارتفاع عائدات السندات.

وكان قد صرح أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي قد يضطر إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة بقوة لتهدئة التضخم.

وارتفع العائد على السندات لأجل سنوات إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 3.9%، وبسبب توقعات السوق المتغيرة.