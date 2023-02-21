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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق اشتري.. استقرار فى أسعار الذهب والجرام أقل من  1000 جنيه

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد   أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الاستقرار علي مستوى جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 حوالي 1690 جنيها للجرام بعد أن تخطي فى تعاملات الشهر الماضي 1700 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وتسجل   أسعار الذهب منذ بداية شهر فبراير حالة تراجع تدريجي إلي أن وصل سعر الذهب عيار 24 حوالي 1931 جنيها للجرام الأمر الذي يراه البعض الوقت الأنسب للشراء فى ظل تدني الأسعار.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :-

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سعر عيار 21 الآن| كم سجل الذهب اليوم بعد التراجع المستمر؟

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|اشترى الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-2-2023

عيار 24 بيع 1,920 شراء 1,931
عيار 22 بيع 1,760 شراء 1,770
عيار 21 بيع 1,680 شراء 1,690
عيار 18 بيع 1,440 شراء 1,449
عيار 14 بيع 1,120 شراء 1,127
عيار 12 بيع 960 شراء 966
الاونصة بيع 59,712 شراء 60,067
الجنيه الذهب بيع 13,440 شراء 13,520
الكيلو بيع 1,920,000 شراء 1,931,429

أهمية أسعار الذهب

وتعد أسعار  الذهب  معلومات اقتصادية هامة للغاية يحرص المقبلين علي الزواج لشراء الشبكة وأيضا تهم المستثمرين خاصة انالذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للكثيرين من أجل الادخار .

سعر الذهب بالمصنعية

وبالنسبة ل أسعار الذهب بالمصنعية فإنها تختلف من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب وذلك بسبب التصريحات المتشددة من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي عن التضخم  حيث خفض الاقتصاديون من توقعاتهم لأسعار الذهب في منتصف العام إلى 1800 دولار للأوقية،  بدلا من 1850 دولارًا.

ومن المتوقع أن يستمر الفيدرالي الأمريكي فى قرارات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يلقي بظلاله على أسعار الذهب والتي قد تؤدي إلي الانهيار  بسبب ارتفاع عائدات السندات.

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| اقل من 1700| تراجع اسعار الذهب ومفاجأة فى عيار 21

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تراجع قياسي في أسعار الذهب اليوم.. ومفاحأة فى عيار 21

وكان قد صرح أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي قد يضطر إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة بقوة لتهدئة التضخم.

وارتفع العائد على السندات لأجل سنوات إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 3.9%، وبسبب توقعات السوق المتغيرة.

اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 24 اسعار الذهب بالمصنعية

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