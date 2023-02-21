المتفوقون ثروة حقيقية.. وخبراء تعليم عن "أوائل الطلبة": ترسخ للعدالة والديمقراطية

خبراء تعليم عن مسابقة أوائل الطلبة

• تشجيع الطلاب على التفوق والتميز العلمي للمشاركة في المسابقات

• وسيلة مهمة لاكتشاف الطلاب الموهوبين في كافة المجالات

• اشباع حاجات نفسية مثل الثقة بالنفس وتقدير وتحقيق الذات

• تنمية روح الانتماء لدي الطلاب الي المؤسسة التعليمية

• ترسخ مبادئ العدالة والديمقراطية بمعيار التفوق العلمي

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على خطة الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسي 2022/2023، والتي تضمنت تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات علي مستوي الجمهورية من خلال موضوعها المحوري «الاتحادات الطلابية والمشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة».

ومن جانبه ، قال الدكتور تامر شوقى خبير التعليم والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس : يمثل الاهتمام بالمتفوقين في كل المجالات سواء الرياضية أو الفنية أو الموسيقية أو غيرها أحد الركائز الأساسية في السياسة المصرية، كما يعكس ذلك رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في شتي القطاعات.

وأضاف الدكتور تامر شوقي خلال تصريح لـ صدى البلد ، باعتبار أن هؤلاء المتفوقين هم الثروة الحقيقية لأي دولة وأساس تحقيق التقدم والتطور بها ولا توجد دولة متقدمة تكتفي بالاهتمام بالناجحين فقط لان النجاح وحده لا يكفي للإبداع والتجديد والابتكار ، ولكن التفوق هو الأساس في كل ذلك.

و أشار إلى أن ، من ناحية أخري تولي الدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم اهتماما كبيرا بالطلاب المتفوقين دراسيا ويظهر ذلك الاهتمام من خلال عقد ما يُسمي بمسابقات أوائل الطلبة والتي تعد أحد الوسائل التربوية المتميزة في ابراز وتنمية الطلاب المتفوقين، كما أنها احدي الوسائل لجذب الطلاب للعودة للمدارس مرة أخري، وهي تقوم علي أساس التصفيات بين الطلاب علي مستوى المدارس ثم الإدارات التعليمية ثم المديريات التعليمية ( أو المحافظات ) وصولا الي المديرية الفائزة حيث يتشكل كل فريق من ستة طلاب ( طالبان من شعبة الأدبي، وطالبان من شعبة علمي علوم، وطالبان من شعبة علمي رياضة ) بالإضافة الي ثلاث طلاب احتياطي من كل فريق وصولا الي المحافظة الفائزة .

وتحقق مسابقات أوائل الطلاب العديد من الفوائد التربوية مثل :

• تشجيع الطلاب علي التفوق والتميز العلمي من أجل المشاركة في المسابقات .

• وسيلة مهمة لاكتشاف الطلاب الموهوبين في كافة المجالات

• اشباع حاجات نفسية لدي هؤلاء الطلاب مثل الثقة بالنفس ، وتقدير الذات، وتحقيق الذات.

• تنمية روح الانتماء لدي الطلاب الي المؤسسة التعليمية .

• ترسيخ مبادئ العدالة والديمقراطية لدي الطلاب حيث ان المعيار الوحيد للاشتراك في تلك المسابقات هو التفوق العلمي .

• خضوع هؤلاء الطلاب الي اختبارات وتدريبات اعدها الموجهون الأوائل في مختلف المواد الدراسية مما يحقق العديد من الفوائد التعليمية للطلاب والتي لا يمكن تحقيقها من خلال معلمي السناتر .

• تنمية روح التنافس لدي الطلاب مع الفرق الأخرى، وروح التعاون مع فريقهم.

• اكساب الطلاب قيم المثابرة والعمل بجد والأمانة والإخلاص والتفوق.

كيف يمكن تشجيع الطلاب للاشتراك فى المسابقة :

• الإعلان عنها بشكل واضح في المدارس والإدارات واعلام جميع الطلاب بها .

• توعية الطلاب وأولياء الأمور بمميزات الاشتراك في تلك المسابقات

• توضيح نماذج للطلاب الذين اشتركوا في تلك المسابقات في سنوات سابقة والكليات التي التحقوا بها ، ويمكن استضافة مثل هؤلاء الطلاب في ندوات بالمدرسة.

• رصد جوائز مادية وعينية قيمة للطلاب المشاركين فيها .

• التغطية الإعلامية لأهمية تلك المسابقات .

وفى نفس السياق ، قال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة ، تعتبر الدافعية أحد الأركان الهامة لعملية التعلم وتستثار دوافع الطلاب من خلال العديد من الأنشطة والمهام وفي مقدمتها إثارة التنافس بين الطلاب من خلال المسابقات .

وأوضح الدكتور عاصم حجازي خلال تصريح لـ صدى البلد ، يتم تنشيط جانب تنشيط دوافع الطلاب تقدم هذه المسابقات العديد من الفوائد الأخرى للطلاب والتي منها :

العمل على زيادة ربط الطلاب بعملية التعلم وأنشطته ..ومنها مساعدة الطلاب على بلورة أهدافهم وتطويرها .

إكساب الطلاب العديد من القيم والعادات الاجتماعية كالتعاون ومهارات العمل الجماعى.

تدريب الطلاب على أخلاقيات التنافس ومهاراته.

تنمية العديد من الجوانب الإيجابية في شخصية الطالب كالثقة بالنفس والطموح وتقدير الذات وغيرها .

تخلص الطلاب من الشعور بالملل الذي يصاحب تقديم المقررات بالطرق العادية وتعمل على تحقيق متعة التعلم

.ولتشجيع الطلاب على الاشتراك في هذه المسابقات يجب مراعاة مجموعة من النقاط المهمة .