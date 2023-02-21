حنة وفرح.. أبرز وصايا المشاهير الصادمة.. تعرف عليها| فيديو جراف

وصايا الفنانين .. وصاية الفنانين غريبة وكل فنان بحال.

نعرض لحضراتكم أبرز وصايا الفنانين وهم على فراش المرض.

شيرين رضا

فجرت الفنانة شيرين رضا مفاجأة بعد تصريحها بوصيتها الأخيرة عند رحيلها ، وذلك خلال لقائها فى برنامج ABtalks والتى مثلت صدمة لجمهورها.

إلهام شاهين



أما الفنانة إلهام شاهين، فقالت إنها ستبادر بالموافقة بالتبرع بأعضائها حال وفاتها، مشيرة إلى أنها تعلن ذلك رسميًا طالما أن هناك أعضاء مسموح بالتبرع بها وتخضع للشروط الطبية اللازمة.

رشدى أباظة



بينما الفنانة رشدى أباظة قبل رحيله بأيام قليلة طلب أن يحضروا إليه عامل اكسسوار عمل معه طويلا (عم دنجل) وعندما حضر إلى المستشفى الذي كان يرقد فيها أباظة طلب الفنان الراحل أن يتركوه معه بمفردهما.

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