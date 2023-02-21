الأرفف فارغة.. أزمة خضراوات وفاكهة تجتاح بريطانيا |بالصور

تحدد محلات السوبر ماركت في بريطانيا، كميات معينة من الفواكه والخضراوات خاصة الطماطم للبيع لكل مستهلك وسط استمرار بقاء الرفوف فارغة في المتاجر في جميع أنحاء البلاد.

وتم إخبار المتسوقين في بعض متاجر "أسدا" المشهورة أنه يمكنهم شراء ما يصل إلى ثلاث عبوات من الطماطم والفلفل والخيار والخس وأكياس السلطة والبروكلي والقرنبيط والتوت في وقت واحد في الوقت الذي نفدت فيه المعروضات في عدد من المنافذ.

تطورت الأزمة في الأسابيع الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة التي أجبرت المزارعين البريطانيين على إغلاق الصوبات الزراعية في محاولة يائسة لتغطية نفقاتهم، بحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه ، تسببت "عاصفة كاملة" من الفيضانات ودرجات الحرارة الباردة وإلغاء العبارات في حدوث مشكلات كبيرة في تغطية احتياجات المواطنيين.

وفي حديثها لصحيفة ديلي ميل، قالت إحدى المتسوقات، وتدعي هيلاري باترسون جونز، إنها اضطرت إلى زيارة أربعة متاجر سوبر ماركت في بلدتها هوليهيد، في أنجلسي، لاستكمال احتياجاتها الأسبوعية.

وأضافت: "لم يكن هناك أي منتجات طازجة وسألت موظفًا شابًا عما يحدث وقال إنه لا يوجد بضائع في المتاجر".

وقالت أيضا: "لقد ازداد النقص سوءًا في الأشهر الأخيرة، لكنني شعرت بالصدمة لرؤية الكثير من الرفوف الفارغة في الساعة 10 صباحًا."

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية أنه لم يستطع أحد الحصول على التفاح، ويعاني آخرون من نقص في الكرنب والبرتقال. كما ثبت صعوبة شراء الطماطم والخس بشكل خاص.

قال متحدث باسم سلسلة متاجر "أسدا": "مثل المتاجر الكبرى الأخرى، نواجه تحديات في توفير بعض المنتجات التي تزرع في جنوب إسبانيا وشمال إفريقيا."