ماذا سيحدث اليوم؟ العالم الهولندي يحذر من زلزل 22 فبراير| فيديوجراف

زلزال 22 فبراير هو أحدث توقعات العالم الهولندي الذي تنبأ بـ زلزال تركيا 2023 قبل حدوثه بأكثر من 3 أيام، إذ كتب على “تويتر” أن منطقة جنوب أو وسط تركيا بالإضافة إلى سوريا بقوة تقترب من 7.5 ريختر، وهو ما حدث بالفعل في 6 فبراير الجاري، وتسبب الزلزال في مصرع وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الملايين، بالإضافة إلى خسائر مادية واقتصادية بمليارات الدولارات.

توقعات العالم الهولندي بعد زلزال تركيا 2023

العالم الهولندي توقع زلزالا يوم 22 فبراير يضرب عدة دول عربية، وسط مخاوف من تحقق توقعاته مثلما حدث مع زلزال تركيا 2023، خصوصا أنه توقع زلزالا جديدا في تركيا بالأمس، وهو ما تحقق بالفعل، حيث تعرضت تركيا لهزة أرضية جديدة بلغت قوتها 6.4 على مقياس ريختر ضربت مدينة هاتاي مساء أمس، مُخلفة عددًا من القتلى والمصابين، بالإضافة إلى انهيار أحد المباني، وشعر بهذه الهزة سكان عدة دول، من بينها سوريا ولبنان وفلسطين ومصر.

اقرأ أيضا: لماذا بكى على المسرح ؟ تفاصيل حفل محمد فؤاد بلبنان.. فيديو جراف

للمزيد حول توقعات العالم الهولندي بشأن زلزال 22 فبراير بعد صدق توقعاته سابقا في زلزال تركيا 2023، شاهد الفيديوجراف التالي: