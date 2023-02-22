أشعلت السوشيال ميديا بجمالها.. شاهد|صور الفتاة التي اتهمت سعد لمجرد بالاغتصاب

تداول مستخدمو الفيسبوك صور الفتاة الفرنسية لورا بريول صور عديدة جعلها تتصدر السوشيال ميديا .

واشتهرت لورا بعد اتهامها لسعد لمجرد بالاغتصاب من عام ٢٠١٦ وتعمل لورا عاملة بفندق الماريوت .

وقد كشفت الصحفية الفرنسية ماريون دوبروي، التي حضرت أطوار جلسة محاكمة سعد لمجرد ان عاملة بالفندق كانت من بين الشهود، أن لمجرد طلب مكعبات ثلج إلى الغرفة حيث يقيم وقامت بتوصيلها إلى هذه الاخيرة، مؤكدة أنها لم تلاحظ أي وضع مثير للشك وأن الأمور كانت عادية ما بين قاطني الغرفة”.

وأشارت إلى أن كاميرات المراقبة بالفندق أظهرت أن المدعية كانت تضع رأسها على صدر سعد أمام المصعد الكهربائي وقبلته عدة مرات .

وانهالت التعليقات علي الصور المتداولة الفرنسية انها فاتنة الجمال .

واليكم صور الفرنسية لورا بريول