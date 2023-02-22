ملوك الكروس أوفر.. مقارنة بين BMW X6 ومرسيدس AMG GLE63| صور

تتنافس BMW ومرسيدس عالمياً للعب درو القيادة وتصدر المشهد العالمي، وذلك نظراً لكونهما أبرز وأشهر العلامات التجارية في العالم، ومن بين أشهر إصداراتهم BMW X6 و مرسيدس AMG GLE 63S كوبيه.

BMW X6 موديل 2022

مواصفات BMW X6 موديل 2022

زودت السيارة BMW X6 موديل 2022 بقدرات عالية التجهيز عبر محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي، قادر على انتاج 530 حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 250 كم/ساعة، مع إمكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4.3 ثانية.

سعر السيارة BMW X6 موديل 2023

يبدأ سعر BMW X6 في السوق العالمي من 94,650 دولار أمريكي.

مرسيدس AMG GLE 63S كوبيه موديل 2022

مواصفات مرسيدس AMG GLE 63S كوبيه موديل 2022

تعتمد السيارة مرسيدس GLE 63 S على محرك V8 سعة 4 لترات مع توين تيربو يولد قوة 603 حصان ( 612 حصان أوروبي PS ) و 850 نيوتن متر من عزم الدوران، وحصلت على دعم من بطاريات 48 فولت ، وتمتلك قير اوتوماتيكي من 9 سرعات، وتتسارع من السكون وصولاً إلى سرعة 100 كم/س في 3,8 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 280 كم/س محددة الكترونياً .

سعر السيارة مرسيدس GLE موديل 2023

يبدأ سعر مرسيدسGLE موديل 2023 كوبيه 113,000 ألف دولار أمريكي.