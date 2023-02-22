«شوبير» يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

زفّ الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشري سارة لجماهير الفريق بشأن إصابات المارد الأحمر قبل مواجهة صن داونز في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" عودة السوليه للتدريبات الجماعية الخميس بشكل طبيعي وكهربا سليم تمامًا لا يبقي سوى أكرم توفيق وكريم فؤاد .. يرجعوا بألف سلامة إن شاء الله".

وفي سياق آخر تحدث سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفوز الذي حققه الفريق على أسوان ببطولة الدوري.



وقال قمصان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "فوز كبير ومهم أمام أسوان خصوصا بعد الإخفاق في مباراة الهلال السوداني".



وتابع "قدمنا أداءً جيدًا وكان من الممكن أن تزداد النتيجة، حافظنا على تصدرنا لجدول الدوري، منظر جمهورنا كان شيئاً مشرفًا للغاية في ملعب المباراة وهذا منحنا قوة ودفعة معنوية كبيرة".

وواصل: "المباراة القادمة مهمة جدًا لنا، نلعب على كل البطولات، دوري أبطال أفريقيا بطولة صعبة فيها أندية ليها خبرات كبيرة لكننا نسير مباراة تلو الأخرى".

وأضاف: "درسنا صن دوانز بشكل كبير للتحضير للمباراة القادمة".

وأردف قمصان "خروج كهربا اليوم كان بسبب شد بسيط في السمانة ومتاح لمباراة صن داونز هو لاعب كبير ومهم لنا".

واختتم: "لا توجد أي خلافات بين اللاعبين في الفريق ، وشادي حسين مش بتاع مشاكل خالص ولاعب مهم جدا لينا ومفيش أي خناقات بين الثنائي.. ومهم جدًا يكون اللاعيبة كلها في حالة بدنية كويسة".