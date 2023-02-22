عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«شوبير» يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

شوبير
شوبير

زفّ الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشري سارة لجماهير الفريق بشأن إصابات المارد الأحمر قبل مواجهة صن داونز في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا. 

 

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" عودة السوليه للتدريبات الجماعية الخميس بشكل طبيعي وكهربا سليم تمامًا لا يبقي سوى أكرم توفيق وكريم فؤاد .. يرجعوا بألف سلامة إن شاء الله".

 

وفي سياق آخر تحدث سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفوز الذي حققه الفريق على أسوان ببطولة الدوري. 


وقال قمصان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "فوز كبير ومهم أمام أسوان خصوصا بعد الإخفاق في مباراة الهلال السوداني".


وتابع "قدمنا أداءً جيدًا وكان من الممكن أن تزداد النتيجة، حافظنا على تصدرنا لجدول الدوري، منظر جمهورنا كان شيئاً مشرفًا للغاية في ملعب المباراة وهذا منحنا قوة ودفعة معنوية كبيرة".
وواصل: "المباراة القادمة مهمة جدًا لنا، نلعب على كل البطولات، دوري أبطال أفريقيا بطولة صعبة فيها أندية ليها خبرات كبيرة لكننا نسير مباراة تلو الأخرى".
وأضاف: "درسنا صن دوانز بشكل كبير للتحضير للمباراة القادمة".
وأردف قمصان "خروج كهربا اليوم كان بسبب شد بسيط في السمانة ومتاح لمباراة صن داونز هو لاعب كبير ومهم لنا".
واختتم: "لا توجد أي خلافات بين اللاعبين في الفريق ، وشادي حسين مش بتاع مشاكل خالص ولاعب مهم جدا لينا ومفيش أي خناقات بين الثنائي.. ومهم جدًا يكون اللاعيبة كلها في حالة بدنية كويسة".

 

الأهلى كهربا النادي الأهلي احمد شوبير دوري ابطال افريقيا الهلال السوداني صن داونز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة مرتفعة العائد؟ خبيرة تجيب

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

كهربا يقترب من الدوري الإماراتي ..تفاصيل

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

موضوعات متعلقة

ولي العهد الدنماركي يزور الهند الأحد القادم

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة جديدة بشأن عودة رمضان صبحي للمارد الأحمر

الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادات.. 27 ليلة حسناتها لا تحصى

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-2-2023

الرئيس الأوكراني: تهديدات بوتين باستئناف التجارب النووية «للترهيب» ولا أحد يهتم

معروف بمبادراته الخيرية|«ربما لايحتاج المريض لعلاج».. روشتة لطبيب تثير الجدل في الشرقية

«شوبير» يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كب كيك الفراولة بمذاق شهي

تخطى 50 ألف جنيه.. سعر أقراط كيت ميدلتون في حفل توزيع البافتا

طابع فرعوني.. ملابس مضيفات مصر للطيران تثير الجدل عبر الفيسبوك |شاهد

شمع الأذن مشكلة شائعة .. كيف تتخلص منها بسهولة

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ